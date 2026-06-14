Video... Fas ile Brezilya'nın berabere kaldığı maçın ardından Hakimi ile Neymar arasında yaşanan özel an

Kameralar, 2026 Dünya Kupası ilk turunun ilk maçında Atlas Aslanları ile Samba ekibi arasındaki karşılaşmanın ardından Fas milli takımının yıldızı Achraf Hakimi ile Brezilya'nın oyuncusu Neymar da Silva arasında yaşanan özel bir anı yakaladı.

Hakimi, maçın bitiş düdüğünün ardından Neymar ve Vinicius Junior ile şakalaşarak el sıkıştıktan sonra, Faslı yıldız, sakatlığı nedeniyle maça çıkamayan Santos oyuncusuna formasını hediye etmeye karar verdi.

Hakimi, 2021'den 2023'e kadar Paris Saint-Germain'de Neymar ile birlikte oynamıştı.

Pazar sabahı Fas ile Brezilya arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Atlas Aslanları, maçın büyük bölümünde üstün oynadı ve çok sayıda tehlikeli pozisyon yakaladı, ancak bunları gole çeviremedi.

Fas, maça yoğun bir hücum baskısıyla başladı ve 21. dakikada İbrahim Diaz'ın muhteşem pasının ardından İsmail Saibari'nin attığı harika golle öne geçti.

Buna karşılık Brezilya milli takımı, hızlı bir şekilde toparlandı ve 32. dakikada Vinicius Junior'un ceza sahası içinden attığı muhteşem bir şutla skoru eşitledi.



