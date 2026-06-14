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Video: Fas'ı destekleyen Zahran Mamdani ve eşi, Brezilya'daki zirvede heyecan verici tepkileriyle dikkatleri üzerine çekti

Brezilya - Fas
Brezilya
Fas
Dünya Kupası
Brezilya
Fas
ABD

Maç 1-1 berabere bitti

New York Belediye Başkanı Zahran Mamdani, Pazar akşamı 2026 Dünya Kupası 3. Grup'un ilk turunda oynanan Fas-Brezilya maçında dikkatleri üzerine çekti.

Mamdani, eşiyle birlikte maçı izledi ve Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fawzi Lakja'nın yanında yer aldı.

Fas ve Brezilya arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Fas takımı maçın büyük bir bölümünde üstün oynadı ve çok sayıda tehlikeli pozisyon yakaladı, ancak bunları gole çeviremedi.

Faslı "Al-Batal" sitesi, Zahran Mamdani'nin Brezilya karşısında Atlas Kartalları'na verdiği desteği gösteren bir video yayınladı.

Videoda Mamdani ve eşi, maçın son saniyelerinde Fas'ın bir atağına coşkuyla tepki verirken görülüyor.

Dünya Kupası
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İskoçya
SCO
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Fas
MAR
Dünya Kupası
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Brezilya
BRA
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Haiti
HAI

Hatırlanacağı üzere Mamdani, Fas ve Fransa'nın 2026 Dünya Kupası finaline kalacağını ve Atlas Aslanları'nın şampiyon olacağını öngörmüştü.



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