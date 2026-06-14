Video: Fas'ı destekleyen Zahran Mamdani ve eşi, Brezilya'daki zirvede heyecan verici tepkileriyle dikkatleri üzerine çekti

New York Belediye Başkanı Zahran Mamdani, Pazar akşamı 2026 Dünya Kupası 3. Grup'un ilk turunda oynanan Fas-Brezilya maçında dikkatleri üzerine çekti.

Mamdani, eşiyle birlikte maçı izledi ve Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fawzi Lakja'nın yanında yer aldı.

Fas ve Brezilya arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Fas takımı maçın büyük bir bölümünde üstün oynadı ve çok sayıda tehlikeli pozisyon yakaladı, ancak bunları gole çeviremedi.

Faslı "Al-Batal" sitesi, Zahran Mamdani'nin Brezilya karşısında Atlas Kartalları'na verdiği desteği gösteren bir video yayınladı.

Videoda Mamdani ve eşi, maçın son saniyelerinde Fas'ın bir atağına coşkuyla tepki verirken görülüyor.

Hatırlanacağı üzere Mamdani, Fas ve Fransa'nın 2026 Dünya Kupası finaline kalacağını ve Atlas Aslanları'nın şampiyon olacağını öngörmüştü.







