Real Madrid, bugün pazar günü Santiago Bernabeu Stadı'nda La Liga kapsamında karşılaştığı konuğu Malaga'yı 4-0 gibi kolay bir skorla mağlup ederek İspanya Ligi'nde zirveye yerleşti.

Bellingham, 19. dakikada Malaga savunmasını yardığı etkileyici bir çıkışın ardından topu ağlara göndererek Real Madrid'in ilk golünü kaydetti.

Malaga oyuncuları, pozisyonun başında Bellingham'a faul çalınması gerektiğini iddia ederek itiraz etti, ancak hakem golü geçerli saydı.

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26. dakikada Bellingham yeni bir golde daha pay sahibi oldu; kaleye güçlü bir kafa vuruşu yaptı, Malaga oyuncularından biri topu uzaklaştırmaya çalıştı, ancak top kaleci Alfonso Herrera'nın sırtına çarparak ağlarla buluştu.

30. dakikada ise Kylian Mbappe, Arnold'un etkileyici ortasını değerlendirerek Real Madrid'in üçüncü golünü kaydetti ve Los Blancos maçı erkenden koparttı.









90+1. dakikada ise Arda Güler, dördüncü golü kaydetti. Türk oyuncunun etkileyici pasıyla topu alan Vinicius, Malaga savunmacısını ustalıkla geçti ve topu yeniden kalenin önündeki Güler'e aktardı; Güler de topu rahatlıkla ağlara gönderdi.

Real Madrid puanını 9'a yükselterek yedi puanlı Atletico Madrid'i geride bıraktı ve zirveye yerleşti; Malaga ise bir puanda kalarak 18. sırada yer aldı.

Teknik direktör Jose Mourinho, Real Sociedad maçında sahaya sürdüğü on birde 5 değişiklik yapmasına rağmen, başkent ekibi son derece derli toplu bir görüntü çizdi.

Mourinho, başından itibaren Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Marc Cucurella, Brahim Diaz ve Eduardo Camavinga'yı sahaya sürerken; Bernardo Silva, Konate ve Dumfries başta olmak üzere bazı oyuncuları yedek kulübesine oturttu.

İkinci yarıda, maçın ilk yarısında skoru güvenceye aldıktan sonra Real Madrid temposunu epeyce düşürdü.

Mourinho, 65. dakikada Brahim Diaz'ın yerine Diomande'yi, ardından takımı canlandırmak için 75. dakikada Valverde'nin yerine Bernardo Silva'yı oyuna dahil etti.

85. dakikada hakem Malaga lehine penaltı kararı verdi, Real Madrid oyuncuları itiraz etti ve hakem pozisyonu izlemek için VAR ekranına gitti. Baraj içinde topa müdahale eden Rüdiger'in kafasından çıkan topun kasıtsız olarak doğrudan Diomande'nin koluna gittiğini gördükten sonra kararını iptal etti.

Malaga'nın yüz kurtaracak bir gol atma umuduyla hücuma yönelmesi karşısında, Real Madrid savunmaya çekilerek kontra ataklar geliştirmeye çalıştı.

87. dakikada Jude Bellingham'ın yerine Arda Güler oyuna girdi ve Real Madrid, Malaga'nın hücuma çıkmasını değerlendirmeyi başardı; Güler ile Vinicius arasındaki etkileyici bir iş birliğiyle biten hızlı bir atakla dördüncü golü buldu.

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