Barcelona, İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Betis'i 5-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmayı ikinci yarıda lehine çeviren Katalan ekibi, muhteşem gollerin ve tartışmalı hakem kararlarının damga vurduğu maçın ardından bu sezonki galibiyet serisini sürdürdü. Barcelona, önümüzdeki salı günü Paris Saint-Germain ile yapacağı merakla beklenen mücadele öncesinde bu sonucu aldı.

Skorun farklı olmasına rağmen Barcelona'nın zaferi hiç kolay olmadı. Ev sahibi ekibin güçlü başlangıcı ve ilk yarı boyunca süren rekabet nedeniyle Katalan ekibi alışılandan daha fazla çaba sarf etmek zorunda kaldı; Barcelona ancak maçın ikinci yarısında üstünlüğünü kurabildi.

Barcelona'da skoru 10. dakikada Lamine Yamal açtı. Ceza sahasının sağ tarafında Jules Koundé ile top alışverişinde bulunan genç yıldız, Brezilyalı Neymar tarzı topuk hareketiyle teknik bir dokunuş yaptıktan sonra çektiği isabetli şutu kaleci Valles'in karşı koyamadığı üst köşeye gönderdi.

Ancak Real Betis 27. dakikada beraberliği sağlamayı başardı. Valentín Gómez, kazanılan kornerden gelen topu kafayla ağlara göndererek maçı başa döndürdü. Bu golün ardından iki takım da oyunun temposunu kendi lehine çevirmek için girişimlerde bulundu.

Barcelona 41. dakikada yeniden öne geçti. Rodri Hernández, Katalan ekibinin forması altındaki ilk golünü kaydederek takımına ilk yarı bitmeden avantaj sağladı. Bu dakikalarda Giovani Lo Celso'nun golünün iptal edilmesi tartışma yarattı; Arjantinli oyuncunun ceza sahası dışından çektiği sert şut ağlarla buluşmuş, ancak maçın hakemi atağın başlangıcında Cucho Hernández'in elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etmişti.

İptal edilen gol ve kırmızı kart

Heyecan ikinci yarının başında da sürdü. Gabriel Jesus'un 51. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Atak, Lamine Yamal'ın zayıf ayağıyla yaptığı isabetli ortayla başlamış, ardından Brezilyalı oyuncu topu ağlara göndermişti.

Ancak Barcelona uzun süre beklemedi. Jesus 52. dakikada bu sezon La Liga'daki üçüncü golünü kaydetti. Fermín López ve Yamal'ın atağın kurgusundaki çalışmasını değerlendiren Brezilyalı, skoru konuk ekip adına 3-1'e getirdi.

Betis ise Abde Ezzalzouli ile hızlı yanıt verdi. Faslı oyuncu 53. dakikada Jules Koundé'yi geçtikten sonra yerden çektiği isabetli şutla topu kaleci Joan García'nın ağlarına gönderdi ve farkı bire indirerek ev sahibi taraftarlara umut verdi, karşılaşmayı yeniden alevlendirdi.

Fakat Ezzalzouli'nin golü Betis taraftarının beklediği geri dönüşün başlangıcı olmadı; aksine maçın kırılma noktasına dönüştü. Facundo Bernal, 54. dakikada Lamine Yamal ile girdiği tartışmanın ardından kırmızı kart gördü. Barcelona'nın kanat oyuncusunun Uruguaylı futbolcuyu itmesiyle büyüyen gerginlikte Bernal, Yamal'ın kafasından tutarak karşılık verdi ve hakem kırmızı kartı çıkardı.

Barcelona rakibindeki eksikliği değerlendirdi ve Eric García 62. dakikada dördüncü golü kaydetti. Lamine Yamal'ın kullandığı serbest vuruşun ardından Pau Cubarsí'nin kafa vuruşuyla gelen topu ağlara yönlendiren İspanyol oyuncu, Katalan ekibini karşılaşmayı bitirmeye yaklaştırdı.

Olmo'nun sezondaki ilk golü ve Raphinha'nın dönüşü

Barcelona'nın beşinci golünü 85. dakikada Dani Olmo attı. Bu sezonki ilk golünü muhteşem bir vuruşla kaydeden İspanyol oyuncu, Katalan ekibinin üstünlüğünü tescilleyerek 5-2'lik galibiyeti kesinleştirdi. İkinci yarı, maçın seyrinin açık bir rekabetten tam bir Barcelona hâkimiyetine dönüştüğü net bir değişime sahne oldu.

Karşılaşmada ayrıca Brezilyalı Raphinha, Paris Saint-Germain ile yapılacak merakla beklenen mücadeleden dört gün önce yeniden forma giydi. Bu durum, zorlu Avrupa sınavı öncesinde Katalan ekibi için önemli bir moral desteği oldu.

Bu galibiyetle Barcelona kusursuz sonuç serisini sürdürdü ve bu sezon oynadığı 11 maçta galibiyet sayısını 11'e yükseltti. Bireysel yeteneğin, gollerin, hakem kararlarındaki iniş çıkışların ve ikinci yarıdaki kesin üstünlüğün bir araya geldiği bir akşamın ardından Katalan ekibi, Paris Saint-Germain karşılaşmasına yüksek moralle gidiyor.