Michael Carrick'in kariyeri üzerindeki etkisinden söz eden Hackney, Manchester United teknik direktörünün 2022 ile 2025 yılları arasında Riverside Stadyumu'nda görev yaptığını hatırlatarak şunları söyledi: “Topla oynama üzerine çok daha fazla çalışıyordu. Championship'te topa çok sahip olduğumuz için bu yaklaşım yerindeydi.

“Benim ve diğer orta saha oyuncuları için mükemmeldi. Orta saha, savunma ve hücum oyuncuları olarak gruplara ayrılırdık; o da çoğu zaman bizimle olurdu. Ondan bir şeyler öğrenirken söylediği her şeyi alıp oyununa uygulamaya çalışıyordun. Ondan çok şey öğrendim.”

Hackney ve Middlesbrough, 2025-26 sezonunda yarı finalde Southampton'a kaybetmelerine rağmen Championship play-off finalinde yer aldı. Mayıs ayında İngiliz futbolunu sarsan Spygate skandalının ardından Southampton, Wembley'deki finale katılmaktan men edildi ve Middlesbrough yeniden finale alındı. Evertonlı orta saha oyuncusu, bu durumun ne kadar gerçeküstü olduğunu anlattı.

GOAL

Hackney şöyle dedi: “O sırada sakattım, dolayısıyla onun (Southampton analisti William Salt) [casusluk yaparken] yakalandığı antrenmanda değildim. Fizyoterapistle birlikte arabada, tetkikimden dönüyordum ve olan biteni gördük. Geri döndüğümüzde fizyoterapist, ‘Antrenmanı izleyen tanımadığımız bir adam var’ dedi. Sonra maçı oynadık ve işler planladığımız gibi gitmedi. Herkesin morali dibe vurmuştu. Hafta sonunu izinli geçirdik ve pazartesi günü antrenmana döndük.

“Çılgıncaydı. Yarı finalde daha yeni kaybetmişken antrenmanda küçük maçlar yapıyorduk. Bazıları, ‘Hadi ama, buna devam edemeyiz’ diyordu. Sonra zaman geçip daha fazla antrenman yaptıkça, ‘Belki de yeniden hazırlanmaya başlamalıyız’ diye düşündük. [Sonra bir anda] finaldeydik. [Hull'a kaybetmek] yürek parçalayıcıydı.”

Tüm bunlar ve çok daha fazlası için bölümün tamamını izlemek üzere sayfanın üst kısmındaki oynat düğmesine tıklayın ⬆️

Beast Mode On Podcast'e YouTube ve Spotify üzerinden ulaşabilirsiniz.