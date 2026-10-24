Tunus ekibi Espérance, Libya temsilcisi Al Sowehly'yi 1-0'lık skorla Rades Olimpiyat Stadı'nda mağlup ettikten sonra, penaltı atışları sonucunda 3-1 üstünlük sağlayarak 2026-2027 sezonu CAF Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına üst üste 11. kez adını yazdırdı.

İki maçın toplamında taraflar 1-1 berabere kaldı; Al Sowehly, ilk maçta Misrata'da aynı skorla galip gelmişti. Ardından Espérance, kalecisi Bechir Ben Said'in parlak performansı sayesinde tur biletini cebine koydu.

Espérance'ın tek golünü, bir savunma hatasından faydalanan Imed Faraj 7. dakikada kaydederek takımına erken üstünlük sağladı.

Ev sahibi takımın baskısına ve çok sayıda fırsatı değerlendiremmesine rağmen Al Sowehly'nin savunması maçın sonuna kadar dayanmayı başardı.

Penaltı atışlarında Al Sowehly'li oyuncular 3 kez hata yaparken, Espérance adına Lucas Ribeiro, Moez El Haj Ali ve Adam Alilet gol kaydetti. Böylece Tunus ekibi, 2018 ve 2019 yıllarında şampiyonluğa ulaşmasının ardından, 2016-2017 sezonundan bu yana grup aşamasındaki üst üste varlığını sürdürdü.