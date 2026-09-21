Suudi Arabistan Milli Takımı orta saha oyuncusu Musab el-Cuveyr'in yaşadığı krizin sessizce geçiştirilmediği anlaşılıyor. Suudi Arabistan'ın eski yıldızı Nayef Hazazi, oyuncuya karşı aldığı tutum nedeniyle takımın menajeri Fahad el-Mufarric'e yüklenmeye karar verdi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, el-Cuveyr'i yalnızca birkaç gün önce Körfez Kupası kadrosundan çıkarmıştı. Bunun sebebi, daha sonra Fahad el-Mufarric'in açıkladığı bir disiplin davranışıydı. El-Mufarric, oyuncunun bu davranışının birden fazla kez tekrarlandığını doğruladı ve bunun üzerine kadrodan çıkarılarak yerine Muhtar Ali dahil edildi.

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Bu konuda Hazazi, "X" sitesindeki hesabından paylaştığı bir videoda şunları söyledi: "Gerçek şu ki, şu anda yaşananlar milli takımımız üzerinde büyük bir dikkat dağınıklığı yaratıyor. Suudi Arabistan'ın kazanması gereken bir turnuvada oynayacağı bir dönemde bütün bu sorunların ortaya çıkması gerekmezdi."

Sözlerine şöyle devam etti: "El-Cuveyr krizinin gizli kalması ve bir süre sonra açıklanması gerekiyordu, ancak el-Mufarric onu kadrodan çıkardı ve ardından medyanın karşısına çıkıp konuştu. Ben bu anlayışı reddediyorum, çünkü bu tür meseleler kuşkusuz kampı ve ortamı etkileyecektir."

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Konuşmasını sürdürerek şunları ekledi: "Oyuncunun geç kaldığı ya da dışarıdan istediği yemek krizine ikna olmuş değilim, bu mesele akla yatkın değil. Suudi taraftarlar artık son derece bilinçli hale geldi."





Sözlerini şöyle tamamladı: "Ben eski bir oyuncuyum ve onun başka bir sebeple kadro dışı bırakıldığını, ancak bu sebebin dile getirilmeyeceğini biliyorum. Ama el-Mufarric, oyuncunun daha önce de aynı olayı yaşadığını söyledi. Peki o zaman neden aynı kararı almadınız? Bunun tek bir anlamı var: oyuncuların daha önce korunmuş olması."







