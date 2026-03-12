Çeviri:

VİDEO: Eski Newcastle yıldızı Dwight Gayle, Arsenal tarafından serbest bırakılmasının ardından geri dönüşünü, "zihinsel canavar" Cristiano Ronaldo'yu idol olarak görmesini ve daha fazlasını Beast Mode On Podcast'te anlatıyor

Eski Crystal Palace ve Newcastle United forveti Dwight Gayle, Beast Mode On Podcast'in son konuğu oldu. Programda, gençken Arsenal'den ayrıldıktan sonra amatör liglerden Premier Lig'e uzanan yolculuğunu anlattı. 36 yaşındaki Gayle, David Beckham ve Cristiano Ronaldo'yu idol olarak gördüğü günleri, Tony Pulis ile neden anlaşamadığını ve daha birçok konuyu ele aldı.