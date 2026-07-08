Eski Mısırlı uluslararası hakem Muhammed Adil, Mısır milli takımının dün Salı akşamı 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile oynadığı maçta herhangi bir hakem haksızlığına maruz kalmadığını düşünüyor.

Mısır milli takımı, maçın 79. dakikasına kadar 2-0 önde olmasına rağmen, Arjantin'e karşı dramatik bir mağlubiyet (3-2) alarak Dünya Kupası'na veda etti.

Fransız hakem François Litxer'in yönettiği maçta birçok tartışmalı hakem kararı yaşandı. Bu durum, özellikle 90+2. dakikada Arjantin'in attığı ölümcül üçüncü golün sayılmasıyla, Hossam Hassan liderliğindeki teknik ekip ve Mısırlı oyuncuların öfkesini patlattı.

Mohamed Adel ise “TEN” kanalına verdiği telefon röportajında hakemlik tartışmalarına ilişkin şu yorumda bulundu: “Bence hakemlik yüzünden kaybetmedik; mantıken bu hakemle 80. dakikaya kadar 2-0 öndeydik.”

Şöyle devam etti: “Mısır’ın iptal edilen golünde, oyunun başında Marwan Attiya’ya karşı bir faul vardı. VAR, hakemi çağırdı ve ayağının ezildiği görüntüyü gösterdi; bu nedenle hakemin golü iptal etme kararı doğruydu.”

Şöyle devam etti: “Bu pozisyon, Arjantin’in üçüncü golünü atmasından önceki Muhammed Salah’ın pozisyonundan tamamen farklı. İptal edilen golde, top Arjantinli oyuncudayken ayak ezilmesi yaşandı; oysa Salah’ın pozisyonunda tam tersi oldu. Arjantinli savunma oyuncusu önce topu kesti, ardından VAR’ın müdahalesini gerektirecek düzeyde olmayan doğal bir temas yaşandı.”

Arjantin’in üçüncü golünden önce Hamdi Fathi’nin ceza sahası içinde çekilme hareketiyle ilgili olarak da eski uluslararası hakem şunları açıkladı: “Çekme hareketi etkili değildi; yani oyuncunun topu ele geçirmesini etkilemedi ya da gol atmasını engellemedi. Bu tür hareketler birçok maçta tekrarlanır ve hakemler buna dikkat etmez.”

Şöyle devam etti: “Maçı kaybettikten sonra hakeme odaklanmaya başladık; bunun kanıtı, önde olduğumuz süre boyunca hiçbir oyuncunun ya da teknik ekibin bir üyesinin hakem kararlarına itiraz etmemiş olmasıdır.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Mağlubiyetin asıl nedeni asla hakem değildi; son dakikalarda yaşadığımız fiziksel ve zihinsel düşüş, arka arkaya 3 gol yememize neden oldu.”







