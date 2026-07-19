Video: Eşi benzeri görülmemiş bir sahne... Trump, Dünya Kupası finalinde tartışmalı bir karenin kahramanı oldu

Resmi protokolün dışına çıkan benzeri görülmemiş bir sahnede, New Jersey’deki “MetLife Stadyumu”nda İspanya ile Arjantin arasında oynanan büyük final maçı sırasında Dünya Kupası, tribünlerdeki ABD Başkanı Donald Trump’a doğrudan takdim edildi.

Eşi Melania ve Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun yanında oturan Trump, final maçının heyecanının ortasında dostane bir atmosferde kupayı yakından inceleyip onunla fotoğraf çektirme fırsatı buldu.

Maçın ortasında, alışılagelmiş resmi protokolün dışında gerçekleştirilen bu gayri resmi kupa gösterisi, haber başlıklarına taşırken, ABD Başkanı ile FIFA Başkanı arasındaki bariz dostane ilişkinin niteliği konusunda tartışmalara yol açtı.

Bu sahne, Dünya Kupası finallerinde izlenen geleneklerin dışına çıkmış bir durum olarak değerlendiriliyor; zira kupa genellikle maçın bitiminden sonra resmi ödül töreninde sadece kazanan takıma sunulur, maç sürerken siyasi şahsiyetlere sunulmaz.

Bu jest, ABD’nin Meksika ve Kanada ile ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası’nın kapanışında gerçekleşti. 48 milli takımın katıldığı ve Dünya Kupası tarihinin en büyük turnuvası olarak nitelendirilen bu turnuvada, bir aydan fazla süren çekişmeli mücadelelerin ardından bu jest gerçekleştirildi.