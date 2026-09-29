İngiltere Milli Takımı, salı akşamı UEFA Uluslar Ligi ikinci hafta müsabakaları kapsamında ev sahibi Çek Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldiği maçtan 2-0'lık değerli bir galibiyetle ayrıldı ve turnuvadaki ilk üç puanını hanesine yazdırdı.

İngiltere Milli Takımı, oyunun akışına büyük ölçüde hâkim olması sayesinde maçı kazandı; özellikle 25. dakikada Pavel Sulc'un kırmızı kart görmesiyle ev sahibinin sayısal olarak eksik kalmasının ardından bu üstünlük daha da belirginleşti. Bu durum Çek Cumhuriyeti'ni geri çekilmeye ve savunma yapmaya zorlarken, İngiliz oyuncular topa sahip olmayı ve hücum girişimlerini sürdürdü.

Barcelona'nın kanat oyuncusu Anthony Gordon, ikinci yarının başında 47. dakikada İngiltere adına skoru açtı. Real Madrid'in yıldızı Trent Alexander-Arnold'un nefis ortasına yükselen oyuncu, ustaca bir kafa vuruşuyla topu Çek Cumhuriyeti kalecisinin ters köşesine gönderdi ve ülkesinin milli takımına üstünlüğü kazandırdı.









Gordon, İngiltere Milli Takımı'ndaki parlak formunu sürdürdü; ilk haftada İspanya karşısında da gol atmıştı. La Roja'nın 3-2 kazandığı o maçın ardından, İngiltere formasıyla dikkat çeken hücum katkısını bir kez daha teyit etti.

Harry Kane ise 69. dakikada İngiltere Milli Takımı'nın ikinci golünü kaydetti. Top ceza sahası içinde Morgan Rogers'a ulaştı, oyuncu topla mücadele etme çabası sırasında yere düştü; ardından Kane topu direkt bir vuruşla ağlara gönderdi ve İngiltere'nin öne geçtiği skoru ikiye katlayarak karşılaşmanın kaderini fiilen belirledi.









İkinci golün ardından İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Thomas Tuchel, ilk on birindeki oyuncularını dinlendirmeye karar verdi ve tek seferde 3 değişiklik yaptı; Harry Kane, Bukayo Saka ve Elliot Anderson oyundan çıkarken, Jude Bellingham, Rio Ngumoha ve Alex Scott oyuna girdi.

Bu sonuçla İngiltere Milli Takımı puanını 3'e yükselterek grupta ikinci sıraya yerleşti; 6 puanla lider olan İspanya Milli Takımı'nın gerisinde kaldı. La Roja, ikinci haftada Hırvatistan'ı (4-1) mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

İngiltere Milli Takımı, üçüncü hafta karşılaşmasında 3 Ekim'de Hırvatistan Milli Takımı'na konuk olacak, ardından aynı ayın 6'sında dördüncü haftada Çek Cumhuriyeti'ni ağırlayacak.



