Real Madrid, yarın Cuma günü İspanya Ligi'nin 31. haftasında Girona ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Real Madrid, Real Mallorca'ya karşı 1-2'lik heyecan verici mağlubiyetin ardından galibiyet serisini yeniden başlatmayı hedefliyor.

Real Madrid, 69 puanla La Liga'da ikinci sırada yer alıyor ve lider Barcelona'nın 7 puan gerisinde.

Real Madrid'in savunma oyuncusu Raúl Asensio, La Liga'nın son 3 maçında forma giymedi ve yedek kulübesinde kaldı.

"As" gazetesi, bazı Real Madrid taraftarlarının Valdelebas spor kentinin girişinde Asensio'yu durdurarak imza ve fotoğraf istediğini yazdı.

Bazı taraftarlar, Raúl Asensio'ya neden son zamanlarda yedek kulübesinde oturduğunu ve forma giymediğini sordu.

Genç defans oyuncusu, teknik direktörü Álvaro Arbeloa ile kamuoyu önünde tartışmaya girmekten kaçınmak için zekice "Bunu Arbeloa'ya sormalısınız" diye yanıt verdi.

Ayrıca okuyun

Tebas: Fas, La Liga'nın bazı maçlarına ev sahipliği yapmaya aday