Ittihad'ın yeni teknik direktörü Alman Jens Wissing, "Kaplanlar"la görevine Faslı forvet Youssef En-Nesyri sayesinde bir Afrika galibiyetiyle başladı.

Ittihad, bugün salı günü Güney Afrika ekibi Orlando Pirates ile oynadığı hazırlık maçında rakibini 3-2 mağlup etti. Bu, Suudi ekibin İspanya'nın Marbella şehrindeki dış kamptaki ilk maçıydı.

Youssef En-Nesyri, Abdulrahman El-Aboud'un ortasını kafayla ağlara göndererek erken bir gol kaydetti; tam olarak 11. dakikada skoru açtı.

Güney Afrika ekibi ise maçın 27. dakikasında beraberlik golüyle karşılık verdi. Oyuncuları Mbatha'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutta Sırp kaleci Predrag Rajković topu kontrol etmekte başarısız oldu.

İlk yarının uzatma dakikalarının ikinci dakikasında Moussa Diaby, ceza sahasının sınırından sol ayağıyla çektiği şutla Ittihad'ın ikinci golünü ekledi.

Wissing'in temel oyuncuların büyük bölümünü sahaya sürmesinin ardından Ittihad ilk yarıda daha güçlü bir görüntü çizdi; teknik direktör ikinci yarıda ise birçok değişiklik yaptı.

Ittihad üçüncü golünü ancak 85. dakikada Nijeryalı forvet George Ilenikhena aracılığıyla buldu; Güney Afrika ekibi ise maçın bitiminden önce farkı yeniden bir gole indirdi.

Ittihad'ın bir sonraki maçı, bu ayın 25 Temmuz'unda İspanyol ekibi Las Palmas'a karşı olacak; ardından aynı ayın 30'unda Real Mallorca ile karşı karşıya gelecek.