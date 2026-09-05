Ittihad forması giyen Nijeryalı forvet George Ilenikhena, Roshn Ligi'nin beşinci haftasında oynanan klasiko atmosferini alevlendiren bir çift gol atarak ilk on birde sahaya çıkma fırsatını değerlendirdikten sonra, takımın teknik direktörü Alman Jens Wissing'e güçlü bir mesaj verdi.

Wissing, ilk on bire Faslı Youssef En-Nesyri yerine Nijeryalı forveti dahil etti ve bu karar "Amid" taraftarlarının ilgisini çekti. Ancak Ilenikhena, Ittihad'ı erken öne geçirerek fark yaratma kabiliyetini kanıtlamak için yalnızca birkaç dakikaya ihtiyaç duydu.

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Ilenikhena'nın golü dördüncü dakikada geldi. Ittihad'ın atağı sonrası topun sağ direkten geri sekmesiyle Nijeryalı forvet kendini doğru yerde buldu ve topu bir kafa vuruşuyla ağlara göndererek Ittihad'ın klasikodaki ilk golünü kaydetti.

İkinci golü ise 22. dakikada, havaya yükseldikten sonra topu büyük bir maharetle Nawaf El-Akidi'nin ağlarına göndererek kaydetti.

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Erken gelen bu çift gol, Ilenikhena'ya büyük bir moral verdi; özellikle de ilk on birdeki yerini, geçen maçlarda Ittihad'ın hücumunu yönlendiren En-Nesyri'nin yerine almış olması nedeniyle.

Bu çıkış, hücum hattındaki rekabetin güçlenmesi ve ilk on birde şans bulan her oyuncunun bu fırsatı mümkün olan en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiği düşünülünce, Ilenikhena açısından teknik ekibin güvenini kazanmak için önemli bir fırsatı temsil ediyor.