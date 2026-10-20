İttihad takımı, Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin parladığı bir gecede İttifak karşısında farklı bir galibiyet elde ederek Suudi Roshn Ligi'nde ilk dörde geri dönmeyi başardı.

İttihad, bugün salı günü İttifak'ın sahasında Suudi Roshn Ligi'nin onuncu haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta rakibini 4-1 mağlup etti.

Nijeryalı forvet George Ilenikhena, maçın 16. dakikasında ceza sahası içinde Kolombiyalı Richard Rios'tan topuğuyla gelen topu alarak sol ayağıyla doğrudan filelere göndererek İttihad adına skoru açtı.

Ancak Sultan Harun, 34. dakikada Radi El-Otaibi'nin uzun pasıyla Sırp kaleci Predrag Rajković ile karşı karşıya kaldıktan sonra topu kalecinin iki bacağı arasından göndererek İttifak adına skoru eşitlemeyi başardı.

Cezayirli orta saha oyuncusu Houssem Aouar, maçın 53. dakikasında Ilenikhena'nın boş kalenin önüne attığı yerden ortayı filelere göndererek "Kaplanlar"ı yeniden öne geçirdi.

Faslı forvet Youssef En-Nesyri, maçın son dakikalarında yedek olarak oyuna girdikten sonra tüm dikkatleri üzerine çekti; 80. dakikada Mohannad El-Shanqiti'nin yerden ortasını filelere göndererek üçüncü golü kaydetti.

En-Nesyri, 85. dakikada Ahmed El-Ghamdi'den gelen ortayı muhteşem bir kafa vuruşuyla filelere göndererek kendi ikinci, takımının ise dördüncü golünü ekledi.

Bu farklı galibiyet, İttihad'ın puanını 20'ye yükseltti ve takımı Suudi Ligi puan tablosunda, beşinci sıraya gerileyen Ahli'nin iki puan önünde dördüncü sıraya taşıdı.

Öte yandan İttifak, bu sezonki üçüncü yenilgisini alarak 15 puanda kaldı ve puan tablosunda sekizinci sırada yer aldı.