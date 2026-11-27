Al Ittihad'ın Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Neom karşısında alınan önemli galibiyetle takımını Suudi Arabistan Pro Ligi'nde yeniden kazanma yoluna döndürdü ve ilk dörde taşıdı.

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Al Ittihad, bugün cuma günü Cidde'deki Prens Abdullah El Faysal Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan Suudi Arabistan Pro Ligi 13. hafta karşılaşmasında Neom'u 1-0 mağlup etti.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Ancak skor oyunun gidişatını yansıtmıyordu, zira bu bölümde özellikle Neom cephesinde çok sayıda fırsat harcandı.

Al Ittihad oyuncuları adeta birbiriyle yarışırcasına art arda savunma hataları yaptı ve bu durum Neom oyuncularına Al Ittihad kalesinde büyük tehlike yaratma fırsatı verdi. Ne var ki Sırp kaleci Predrag Rajković tüm ataklara geçit vermedi ve ilk yarının tartışmasız yıldızı oldu.

İkinci yarıda ise işler tamamen değişti. Bunda özellikle Al Ittihad'ın Alman teknik direktörü Jens Wissing'in aynı anda 3 değişiklik yaparak Youssef En-Nesyri'yi, Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'u ve Ahmed Al-Ghamdi'yi oyuna sürmesi etkili oldu.

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Özellikle En-Nesyri, ikinci yarıda Al Ittihad hücumunda büyük bir fark yarattı. Faslı golcünün hareketliliği Neom savunmasını epey rahatsız etti ve birçok kez gole yaklaştı, ancak son vuruşlarında isabet sağlayamadı.

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Düğüm 75. dakikada çözüldü. Cezayirli orta saha oyuncusu Houssem Aouar'ın uzun ara pasında topa kafayla vuran Youssef En-Nesyri, meşin yuvarlağı konuk ekibin ağlarına gönderdi.

Hakem önce Faslı forvetin ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti, ardından VAR ile iletişime geçti ve video incelemesi En-Nesyri'nin golünün geçerli olduğunu doğruladı.

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Neom, maçın son çeyrek saatinde Fransız teknik direktör Christophe Galtier'nin kenardan yoğun baskısıyla Al Ittihad kalesine yüklenerek skoru eşitlemeye çalıştı. Ancak Al Ittihad savunması ve Sırp kaleci Predrag Rajković üç puanı korumayı başardı.

Bu sonuçla Al Ittihad, ligde oynadığı son maçta 30 Ekim'de 12. haftada Abha ile 1-1 berabere kalarak puan kaybetmesinin ardından Suudi Arabistan Pro Ligi'nde yeniden galibiyet yoluna döndü.

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Bu önemli galibiyetle Suudi Arabistan Pro Ligi puan tablosunda yeniden ilk dörde giren Al Ittihad, 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle puanını 27'ye yükseltti ve dördüncü sıraya yerleşti. Al Ittihad, beşinci sıraya gerileyen Al Ahli'nin 3 puan önünde bulunuyor.

Al Ahli ise yarın cumartesi günü Cidde'deki Al-Inma Stadyumu'nda, Suudi Arabistan Pro Ligi 13. haftasının kapanış maçında konuk edeceği Al Taawoun'u yenmesi halinde yeniden ilk dörde girme şansına sahip.

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Öte yandan bu sezonki beşinci yenilgisini alan Neom, 7 galibiyet ve 1 beraberlikle elde ettiği 22 puanda kaldı ve puan tablosunda altıncı sırada yer alıyor.