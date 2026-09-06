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Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Video: Emirates Stadyumu'nda hayal kırıklığı ve alay: Rodgers, Arsenal'a tokat gibi bir darbe vurdu ve sürpriz bir hareketle taraftarları kışkırttı

Arsenal - Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier Lig
M. Rogers
İngiltere

Zirvede büyük heyecan

Chelsea oyuncusu Morgan Rogers, Emirates Stadyumu'nda takımı adına attığı golün ardından Arsenal taraftarlarıyla dalga geçti. Karşılaşma bugün Premier Lig kapsamında oynandı.

"The Sun" gazetesine göre, Emirates Stadyumu yetkililerinin yaz transfer döneminde Rogers'ı kadrolarına katmayı başaramadığını gören Arsenal taraftarları, Morgan'ın bu davranışına öfkelendi.

Arsenal, İngiliz oyuncuyu yakından takip ediyordu, ancak Chelsea 117 milyon sterlinlik bir transferle onu geride bıraktı. Bu, bir İngiliz oyuncu için rekor bir rakam.

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Arsenal, pazar günü öğleden sonra Kuzey Londra'da Chelsea'yi ezerek rövanş almaya can atıyordu, ancak maçın başlamasının üzerinden yalnızca 77 saniye geçtikten sonra Rogers, direkt bir vuruşla Chelsea'ye öne geçiren golü kaydetti.

Ardından ev sahibi takımın taraftarlarının önünde sevinç gösterisi yaptı, hatta Emirates Stadyumu'nun bir köşesindeki taraftarlara dilini çıkardı.

Arsenal, 2025 yazından bu yana Rogers'la anlaşmanın zeminini hazırlıyordu, hatta teknik direktör Mikel Arteta ile doğrudan bir görüşme bile ayarladılar.

Rogers ayrıca, kendisini teklifiyle ikna eden Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso ile de konuştu ve Chelsea istenen meblağı ödediği anda transfer tamamlandı.

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