Al Nassr'ın Portekizli kaptanı Cristiano Ronaldo, uluslararası futbolu bırakmasının ardından attığı ilk golle başkent ekibinin ezeli rakibi Al Ahli'ye karşı oynadığı Klasiko maçları tarihinde zirveye yerleşti.

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Al Nassr, bugün cuma günü Cidde'deki Al Inma Stadyumu'nda ezeli rakibi Al Ahli'ye konuk oldu . Karşılaşma, Roshn Ligi'nin 9. haftasından ertelenen bir maçtı.

Al Nassr adına skoru 14. dakikada Cristiano Ronaldo açtı. Gol, Al Ahli'nin Fransız orta saha oyuncusu Valentin Atangana'nın yaptığı ölümcül hatanın ardından geldi.

Al Nassr'ın bir diğer Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa, orta sahada Atangana'ya baskı yaparak topu kaptı. Top, Ronaldo'ya ulaştı ve Portekizli yıldız, direkt vuruşla Al Ahli'nin Senegalli kalecisi Edouard Mendy'yi mağlup etti.

Bu gol, Portekizli yıldızın 5 Kasım Perşembe günü uluslararası futbolu bırakmasından bu yana attığı ilk gol oldu. Ronaldo, o tarihten bu yana hiçbir maça çıkmamıştı.

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Al Nassr'ın, Roshn Ligi'nin 13. haftasında 5-7 Kasım tarihleri arasında Bureyde'deki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda Al Hazm ile karşılaşması planlanıyordu.

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Ancak Roshn Ligi yönetimi, 2027 Asya Kupası'nın gelecek yılın ocak ayından aralık ayına ertelenmesiyle eş zamanlı olarak, yeterli zaman bulunduğu için takımlara maçlarını baskı altında olmadan oynama fırsatı tanımak amacıyla o haftanın maçlarını erteleme kararı aldı.

Geçtiğimiz milli arada forma giymeyen Ronaldo, sahalara Klasiko ile döndü ve henüz 14. dakikada ilk golü kaydetti.

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Bu gol, Ronaldo'yu Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nde Al Ahli'ye karşı oynanan Klasiko maçlarında Al Nassr'ın tarihi golcüsü yaptı. Bu veriyi istatistik ağı "Opta" paylaştı.

Roshn Ligi'nde Al Ahli'ye karşı oynanan Klasiko maçlarında 5. golüne ulaşan Ronaldo, Al Nassr'ın eski yıldızları Mohammed Al-Sahlawi ve Brezilyalı Anderson Talisca ile aynı sayıya ulaştı.

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Portekizli yıldızın, Klasiko maçlarının tarihi zirvesine ulaşabilmesi için 6 gole daha ihtiyacı var. Zirvede, Profesyonel Lig'de Al Nassr filelerine 11 gol gönderen Al Ahli'nin eski forveti Suriyeli Omar Al Somah bulunuyor.

Öte yandan Portekizli yıldız, Roshn Suudi Ligi'nin bu sezonundaki gol sayısını 9'a yükselterek gol krallığı yarışında Al Ahli'nin İngiliz forveti Ivan Toney'nin 4 gol gerisinde tek başına ikinci sıraya yerleşti.

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Ronaldo, kariyerindeki 1000. gole doğru ilerleyişini de sürdürdü. Al Ahli filelerine attığı gol, kariyerinin 986. golü oldu. Böylece benzeri görülmemiş bu tarihi barajın yalnızca 14 gol uzağında kaldı.

Ronaldo, ezeli rakip Al Ahli ile oynanan Klasiko öncesinde Al Nassr formasıyla tüm kulvarlarda 12 maça çıkmış, bu maçlarda asisti bulunmazken 9 gol kaydetmişti.