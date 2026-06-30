Video: Eleme şoku Hollanda’yı sarsıyor… Faslı topluluğun kutlamaları geniş çaplı bir güvenlik müdahalesiyle sona erdi

Hollanda’daki Faslı topluluğun, Atlas Aslanları’nın penaltı atışlarında Hollanda’yı yenerek 2026 Dünya Kupası’nın bir sonraki turuna yükselmesini kutlama etkinlikleri, bazı Hollanda şehirlerinde gerginlik ve kargaşaya dönüştü; sokaklarda sabahın erken saatlerine kadar süren kalabalık toplanmalar ve güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşandı.

Hollanda basınının aktardığına göre, binlerce taraftar bu tarihi zaferi kutlamak için Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht sokaklarına döküldü; araba konvoyları, aralıksız kornalar ve yoğun havai fişek atışları eşliğinde Fas bayraklarını dalgalandırdılar.

Amsterdam’daki Dam Meydanı, Lahey’deki Schelderswijk mahallesi ve Utrecht’teki Lompok ile Kanalineland bölgeleri başta olmak üzere birçok alan, polisin toplanmaları sonlandırıp evlerine dönmeleri yönündeki tekrarlı çağrılarına rağmen kutlamalarına devam eden kutlamacılarla doldu.

Katılımcı sayısının artmasıyla birlikte gerginlik tırmandı; bazı bölgelerde yetkililerin “tehlikeli” olarak nitelendirdiği olaylar yaşandı. Bu olaylar arasında motosiklet ve arabaların dikkatsizce sürülmesi, polis memurlarına havai fişek ve atışların fırlatılması ile bazı memurların tahrik edilip aşağılanması yer aldı.

Gelişmeler üzerine Hollanda yetkilileri, durumu kontrol altına almak için çevik kuvvet birimlerini devreye soktu, polis köpekleri ve tazyikli su araçları görevlendirdi. Polis, özellikle Lahey kentinde bazı mahallelerde görevlilerine taş atılması üzerine çok sayıda gözaltı gerçekleştirdi.

Utrecht’te ise bazı sürücülerin taraftar kalabalığının ortasında araçlarını kaldırımlara ve bisiklet yollarına sürmesi üzerine polis çok sayıda trafik ihlali kayda geçirdi. Amsterdam’da ise gerginlikler sabah saatlerine kadar devam etti; bu manzara, Hollanda milli takımının turnuvadan elenmesinin yarattığı şokun boyutunu yansıtıyordu.

Fas milli takımı, normal süre 1-1 berabere bittikten sonra penaltı atışlarında Hollanda'ya karşı tarihi bir galibiyet elde etmişti. Bu zafer, Hollanda'daki Faslılar arasında geniş çaplı kutlamalara yol açmış, ancak bu kutlamaların bir kısmı birçok şehirde güvenlik sorunlarına dönüşmüştü.