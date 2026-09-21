Cristian Romero ve Kang-in Lee'ye çıkabilecek olası iki kırmızı kart, Real Madrid'in Atletico Madrid karşısındaki derbide zarar gördüğünü düşündüğü tek anlar değildi.

Marca gazetesi, "İkinci yarıda Mbappe'nin bir şutu, Atletico Madrid'in savunma oyuncusu Marc Pubill'in eline, kendi ceza sahası içinde çarptı" dedi.

Bu an, maç yayını sırasında dikkat çekmeden geçti; ardından pazartesi sabahı sosyal medya ağları üzerinden yeniden gündeme geldi.

Bu an, Real Madrid taraftarına daha fazla gerekçe sunuyor; zira taraftarlar, atanması bu tür maçları yönetme konusundaki tecrübe eksikliği nedeniyle Kraliyet camiasında şaşkınlık yaratan hakem Ortiz Arias'ın kararlarına itiraz etmek için bir başka neden daha bulmuş oldu.

O anda Mbappe, Real Madrid hücumunun sol tarafından şut çekmeye çalıştı. Top, ellerini vücudunun arkasında tutan Pubill'in bulunduğu noktaya doğru yöneldi; ancak Pubill son anda ellerini önüne getirdi ve top, yolu üzerindeyken doğrudan eline çarptı.

An o kadar hızlı gerçekleşti ki televizyon yayını, maç sırasında buna dair herhangi bir tekrar göstermedi. Fakat sosyal medya ağları üzerinden çeşitli hesaplar, olayın yandan bir açısını paylaşarak "gizli" bir penaltıya dikkat çekti; bu da Real Madrid taraftarına, derbi sırasındaki tartışmalı hakemlikle ilgili şikâyetlerinde daha fazla gerekçe sundu.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz