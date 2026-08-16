Ünlü spor yorumcusu Halid eş-Şenif, Roshn Ligi'nin ilk haftasında Ittihad'ın Khaleej ile 1-1 berabere kaldığı şok maçın ardından takıma ve yönetime sert eleştiriler yöneltti.

eş-Şenif, "Doorina Gheir" adlı programında şunları söyledi: "Ittihad geçen sezona göre hiç değişmedi. İlk haftada felaket bir görüntü sergiledi. Kaybolmuş, teknik açıdan sıfır ve hiçbir yenilik ortaya koymayan bir takım."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Yönetim felaket, transferler yok, üstelik grup birbiriyle uyum sağlayamadı. Bu durumun ne zamana kadar süreceğini bilmiyorum."

Konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ittihad taraftarı olsaydım maçlara gitmezdim, çünkü durumun düzeleceğine dair hiçbir işaret yok. Allah taraftarlara yardım etsin."

Şöyle bitirdi: "Bu takım nasıl oldu da şampiyonluk yarışan bir ekipten kimliksiz isimlere dönüştü? Kulübü kurtarmak için birtakım hamlelerin yapılması gerekiyor."

Ittihad, idari çalkantılar, yıldız oyuncuların ayrılışı, kötü teknik seviyeler ve diğer zorluklar nedeniyle geçen sezondan bu yana en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.