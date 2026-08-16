18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
imago-sport-1080559210.jpgZUMA Press Wire
GOAL

Çeviri:

Video: El-Şenif: İttihad kaybolmuş ve teknik açıdan sıfır bir takım

Al Ittihad - Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Premier Lig
Suudi Arabistan

Ünlü medya mensubu ne dedi?

Ünlü spor yorumcusu Halid eş-Şenif, Roshn Ligi'nin ilk haftasında Ittihad'ın Khaleej ile 1-1 berabere kaldığı şok maçın ardından takıma ve yönetime sert eleştiriler yöneltti.

eş-Şenif, "Doorina Gheir" adlı programında şunları söyledi: "Ittihad geçen sezona göre hiç değişmedi. İlk haftada felaket bir görüntü sergiledi. Kaybolmuş, teknik açıdan sıfır ve hiçbir yenilik ortaya koymayan bir takım."

Ayrıca oku: Postecoglou erken uyarıyı verdi: 6 günde 3 maç ve Ronaldo hakkında sevindirici haber!

Sözlerine şöyle devam etti: "Yönetim felaket, transferler yok, üstelik grup birbiriyle uyum sağlayamadı. Bu durumun ne zamana kadar süreceğini bilmiyorum."

Konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ittihad taraftarı olsaydım maçlara gitmezdim, çünkü durumun düzeleceğine dair hiçbir işaret yok. Allah taraftarlara yardım etsin."

King Cup
Al Najma crest
Al Najma
ANA
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
King Cup
Jeddah crest
Jeddah
JED
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

Şöyle bitirdi: "Bu takım nasıl oldu da şampiyonluk yarışan bir ekipten kimliksiz isimlere dönüştü? Kulübü kurtarmak için birtakım hamlelerin yapılması gerekiyor."

Ittihad, idari çalkantılar, yıldız oyuncuların ayrılışı, kötü teknik seviyeler ve diğer zorluklar nedeniyle geçen sezondan bu yana en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin