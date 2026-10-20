Al-Nassr ile Neom maçının ardından ortam kaotik bir görüntüye dönüştü; bitiş düdüğünün çalmasını izleyen dakikalarda iki takımın yöneticileri arasında yaşanan sert tartışma fiziksel bir saldırıya dönüşerek, dikkatleri Al-Nassr'ın tek golle kazandığı karşılaşmanın olaylarından uzaklaştıran bir vakaya sahne oldu.

Dolaşıma giren görüntüler, Neom'dan bir yönetici ile Al-Nassr'dan bir başka yönetici arasındaki arbedeyi, ardından ilk takımın yöneticisinin Al-Nassrlı meslektaşına bir tekme atmasını gösterdi. Saha içindeki gerginlik ortamı, durumu yatıştırmak, iki tarafı ayırmak ve olayların tırmanmasını önlemek için orada bulunanlardan bir kısmının müdahalesini gerektirdi.

Vaka, heyecan ve çekişmeyle geçen, sonucun yalnızca tek bir golle belirlendiği bir karşılaşmanın ardından yaşandı. Sözlü tartışmanın fotoğrafçıların objektifleri önünde fiziksel bir temasa dönüşmesiyle maç sonrası ortam, tartışma yaratan bir görüntüyle alevlendi.

Sosyal medya hesapları vakayı belgeleyen görüntüleri paylaştı; maç sonrası yaşananlara geniş bir ilgi oluştu ve arbedenin ayrıntıları ile bu olay nedeniyle alınabilecek olası önlemlere ilişkin resmi açıklamalar bekleniyor.

Al-Nassr karşılaşmayı, Portekizli Joao Felix'in 61. dakikada kaydettiği golle tek golle kendi lehine çevirmiş ve iki tarafın da maç boyunca harcadığı birçok fırsata rağmen takımını Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi'nin onuncu haftasında zorlu bir galibiyete taşımıştı.

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Al-Nassr puanını 22'ye yükselterek, Al-Hilal'in iki puan, Al-Qadsiah'ın ise üç puan gerisinde puan cetvelinde üçüncü sıraya yerleşti. Neom ise 16 puanda kalarak altıncı sırada yer aldı.

Neom galibiyetinin ardından Al-Nassr, 23 Ekim Cuma günü Al-Faisaly ile yeni bir karşılaşmaya hazırlanıyor; ardından 29 Ekim'de Al-Khaleej'i ağırlayacak, daha sonra 5 Kasım'da deplasmanda Al-Hazm ile karşılaşacak. Bu maç serisi boyunca puan toplamayı sürdürmeyi ve zirvedeki takımları takip etmeyi hedefliyor.



