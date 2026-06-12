Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Video: El-Kadisiya'nın yıldızı 16 yıl sonra yanıt verdi... Kenyonis, Güney Afrika dansını tiye aldı

Meksika - Güney Afrika
Meksika
Güney Afrika
Dünya Kupası
J. Quinones
Meksika
Güney Afrika

Meksika'nın forveti, 2010 Dünya Kupası açılış maçındaki "Bafana Bafana" kutlamasını unutmadı

Meksika milli takımı, 2026 Dünya Kupası'na Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyetle başladı. Azteca Stadyumu'nda heyecan verici anlara sahne olan açılış maçında, ilk gol 2010 Dünya Kupası'nı hatırlatan özel bir dokunuş taşıyordu.

Meksikalı Julian Kenyonis, 9. dakikada açılış golünü attı ve ardından dikkatleri üzerine çeken bir şekilde kutlama yaptı. 2010 Dünya Kupası açılış maçında Güney Afrika oyuncularının Meksika'ya attıkları golün ardından yaptıkları ünlü dansı taklit ederek dikkatleri üzerine çekti. Bu hareket, 16 yıl önceki sahneye "tarihi bir cevap" olarak nitelendirildi.

Suudi Arabistan'ın Al-Qadisiyah takımında 33 gol atarak olağanüstü bir sezon geçiren Kenyonis, Azteka Stadyumu'ndaki taraftarların önünde, 16 yıl önceki açılış maçına doğrudan bir gönderme yaparak, eski "Bafana Bafana" kutlamalarından esinlenen bir dizi hareketle sevinç gösterisinde bulundu. O maç, iki takım arasında 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Meksika'nın 2010'daki maçta ikinci yarıya kadar gol atamamış olmasının aksine, bu kez ev sahibi takımın gol atması sadece 9 dakika sürdü. Kenyonis, hücum sırasında savunmanın hatasını değerlendirerek topu kaleci Ronwyn Williams'ın ayaklarının arasından geçirdi.

Dünya Kupası
Çek Cumhuriyeti crest
Çek Cumhuriyeti
CZE
Güney Afrika crest
Güney Afrika
RSA
Dünya Kupası
Meksika crest
Meksika
MEX
Güney Kore crest
Güney Kore
KOR

Hızlı gelişmelerin yaşandığı maçta, Raúl Jiménez 67. dakikada Meksika'nın üstünlüğünü ikinci golle pekiştirdi. 3 kırmızı kartın gösterildiği maç, "El Tri"nin 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi ve Meksika, gol farkıyla A Grubu'nun zirvesine oturdu.

Reklam