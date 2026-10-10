Nassr yıldızlarından birinin Diriyah karşılaşması sırasındaki hareketi büyük bir tartışma başlattı. Oyuncunun tehlikeli bir atağı Portekizli takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya pas vermek yerine kendisi bitirmeyi tercih etmesi, saha içindeki bencillik ve bazı oyuncuların büyük maçlarda ön plana çıkma arzusu hakkındaki tartışmayı yeniden gündeme getirdi.

Ronaldo, Nassr'ın cuma akşamı Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftası kapsamında Diriyah'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk golü kaydetmeyi başarmıştı. "Alemi"nin kaptanı, hem parlak bir performans sergileyip fırsatlar üretmeye hem de tarihi 1000. golünün peşinde koşmaya devam etti.

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Nassr'ın eski yıldızı Fahd el-Hureyfi, "Dorina Gayr" programındaki konuşmasında tartışmalara yol açan bu anla ilgili konuştu ve Fransız Kingsley Coman'ın topu Ronaldo'ya pas vermeyeceğini beklediğini, ancak kendisi onun yerinde olsaydı farklı bir karar vereceğini belirtti.

El-Hureyfi şunları söyledi: "Coman karşı karşıya kaldığı anda pas vermeyeceğini söylemiştim, ama ben onun yerinde olsaydım topu Ronaldo'ya pas verirdim. Ancak Coman baskı altında ve ligde yıldızlaşmayı hedefliyor. Görünüşe göre Coman kendine daha fazla güveniyordu ve gol atma içgüdüsüne sahipti; belki de Ronaldo'nun ofsaytta olduğunu düşünüyordu. Ronaldo'nun bile morali çok yüksekti; hem gol attı hem de gol üretti."

El-Hureyfi, Coman'ın bu hareketinin yeteneklerini kanıtlama ve Roshn Ligi'nde iz bırakma arzusuyla, özellikle büyük isimlere sahip oyuncular üzerindeki baskılar ışığında bağlantılı olabileceğini açıkladı; ancak aynı zamanda kendi bakış açısına göre topu Ronaldo'ya pas vermenin mümkün bir seçenek olduğunu da belirtti.

Bu anla ilgili yaşanan tartışmalara rağmen Ronaldo yüksek bir moralle sahaya çıktı ve Diriyah karşısındaki galibiyette izini bırakmayı başardı. Böylece Nassr olumlu sonuçlar almayı ve Suudi Roshn Ligi'nin zirvesi için rekabet etmeyi sürdürürken, kendi saha içi odaklanmasının hâlâ yerinde olduğunu kanıtladı.