Video: El hareketiyle… Brezilyalı yıldız, Japon taraftarları kızdırdı

Matheus Cunha, Pazartesi günü Houston’da Brezilya’nın Japonya’ya karşı 2-1’lik heyecan verici galibiyetinin ardından gürültülü bir sevinç çığlığı attı.

Manchester United'ın yıldızı Japon oyuncuların yanına giderek eliyle beş rakamını gösterdi ve ardından Brezilya'nın kazandığı Dünya Kupası şampiyonluklarının sayısını haykırdı.

Japonya, ilk yarıda bir gol öne geçerek Brezilya milli takımını büyük bir psikolojik baskı altına aldı; ancak Carlo Ancelotti'nin takımı, 56. dakikada Casemiro ve 90+6. dakikada Martinelli'nin golleriyle maçı çevirdi.

Brezilya-Japonya maçı öncesindeki atmosfer, her iki tarafın yaptığı açıklamalardan bir ölçüde etkilendi. Pazartesi günkü maçta forma giymeyen Japon forvet Kento Shiojai, geçen Cumartesi Kyodo News ajansına verdiği röportajda, “Brezilya artık eskisi gibi değil” demişti.

Bu açıklamayla ilgili olarak sorulan bir soruya, milli takım kaptanı Marquinhos, Japon oyuncunun tavrında bir miktar kibir sezdiğini söyledi.

Matheus Cunha, ikinci yarının 21. dakikasına kadar sahada kaldı, ardından son anda galibiyet golünü atan Martinelli ile değiştirildi.

Sportmenlik

Brezilya’nın Globo sitesine göre, “Mateus Cunha, maçın bitiş düdüğünün ardından beş şampiyonluk işareti yaparak Japon taraftarların öfkesini üzerine çekti, ancak aynı zamanda İngiltere Premier Ligi’nde Leeds United forması giyen Ao Tanaka’yı teselli ederek kişiliğinin başka bir yönünü de gösterdi. Rakibiyle sohbet etti ve ona sarıldı.”

Samba dansçıları şimdi, önümüzdeki Pazar günü New Jersey’de oynanacak 16 turu maçında rakibini belirlemek için Norveç ile Fildişi Sahili arasındaki maçın galibini bekliyor.

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