Ummanlı oyuncu Musab el-Şaksi'nin, Salı günü Ummanlı takımın Kuveyt'i 3-1 mağlup ettiği "Körfez Kupası 27" A Grubu'nun son haftasında kaydettiği ve zaferi perçinleyen golün ardından sevinci şaşkınlık yarattı; zira bu sevinç, "Ahmer"in yarı finale yükselişinin ilanını askıya aldı.

Umman Milli Takımı'nın tur atlamayı garantilemesi için, Fair Play sıralamasındaki üstünlük yoluyla dahi olsa, Kuveyt'i mağlup etmesi ve Irak'ın Suudi Arabistan'a yenilmesi yeterliydi.

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Bu aslında gerçekleşti; ancak Şaksi'nin 84. dakikada üçüncü golü attıktan sonra formasını çıkarması ve sarı kart görmesi, teraziyi Irak Milli Takımı ile her açıdan eşitledi: goller, puanlar (her ikisi için de 4) ve Fair Play.

Organizasyon komitesi, tur atlamayı belirlemede son kritere yöneldi: kura. Bu durum, Umman taraftarlarının büyük çoğunluğunun ve tur atlamayı tehlikeye atma sorumluluğunu Şaksi'ye yükleyen bazı eski yıldızlarının tepkisini çekti.

Umman futbolunun efsanesi, eski kaleci Ali el-Habsi, Abu Dabi Spor kanallarındaki maç analizinde, kura çekilmeden önce Ummanlı oyuncuya yönelttiği eleştiride, "Çok güzel bir gol attın, büyük bir sevinç, sonra da formanı mı çıkarıyorsun!" diyerek oyuncunun yaptığı hareketten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.









Şaksi'nin bu hatayı yapmadan önce her şeyi (iyi) yaptığına dikkat çekerken, diğer analistler de söze girerek, herkesin Irak'ın Suudi Arabistan ile birlikte yarı finale yükselmesini beklediği bir ortamda, Umman Milli Takımı'nın uzaktan gelmesinin bu görüntünün zorluğunu oluşturduğunu vurguladılar.

Körfez Kupası 27 organizasyon komitesi, maç hakeminin raporunu ve Umman ile Irak'ın tüm kriterlerde eşit olduğunu teyit ettikten sonra kura çekimini gerçekleştirdi ve yarı final biletini Umman Milli Takımı'na verdi.