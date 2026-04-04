Video: El-Faraj, Roshen Ligi şampiyonunu tahmin ediyor... ve El-Hilal'i şaşkına çeviriyor

Medya yorumcusu Walid Al-Faraj, bu sezon Roshen Profesyonel Ligi şampiyonluğu için süren rekabet hakkında ilgi çekici açıklamalarda bulundu ve büyük kulüpler arasında son haftalara kadar sürecek olan yoğun mücadelenin gölgesinde, şampiyonluğa en yakın takımın hangisi olduğuna dair görüşünü paylaştı.

Roshen Ligi'nin 27. haftasında Al-Nassr, Al-Najma'yı 5-2 yenerken, Al-Ahli, Damak'ı 3-0 mağlup etti, Al-Ittihad ise Al-Hazm'ı 1-0 yendi. Al-Hilal ise Al-Taawoun ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçlarla Al-Nassr, Roshen Ligi'nde liderliğini sürdürdü ve 70 puanla zirvede yer alırken, Al-Hilal ve Al-Ahli ise 65'er puanla onu takip ediyor.

Al-Faraj, "Action with Walid" programında yaptığı açıklamada, "Sezonun bitmesine 7 hafta kalmış olsa da, taraftarlar Al-Nassr'ın Roshen Ligi şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanmalı" dedi.

"Doğru, birkaç maç kaldı, ancak mevcut duruma bakıldığında, Al-Nassr'ın Roshen Ligi şampiyonluğuna en yakın ve en hak eden takım olduğunu düşünüyorum" diye ekledi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Al-Nassr en güçlü hücum hattına ve en iyi ikinci savunmaya sahip. Ayrıca yıldızları, golcü ve asist sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor."

Son olarak şunları söyledi: "Al-Nassr'ın 7 Mayıs'ta Al-Hilal ile oynayacağı maçta resmi olarak lig şampiyonluğunu kazanacağını tahmin ediyorum."







