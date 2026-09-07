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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

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Video: El-Deayea: Inzaghi Hilal'i yıkıyor ve Benzema'nın yok edilmesinin sebebi!

Al Hilal - Neom SC
Al Hilal
Neom SC
Premier Lig
S. Inzaghi
Suudi Arabistan
İtalya

Eski Hilal kalecisinden ateşli açıklamalar

Hilal ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın eski file bekçisi Muhammed el-Dea, takımın teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi'ye yüklenerek, teknik adamın takımın başında kalmaya devam etmesinin önümüzdeki dönemde şampiyonluk kazanılmasının önüne geçebileceğini vurguladı.

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El-Dea'nın açıklamaları, Hilal'in Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin altıncı haftasında Neom karşısında karşılıksız 2 golle aldığı sürpriz mağlubiyetin ardından "Dorina Gayr" programına yaptığı konuk katılım sırasında geldi.

El-Dea şunları söyledi: "Geçen sezon da belirttiğim gibi, Inzaghi varken iyimser olmam zor; onun devam etmesi, kulübün ligi ya da Asya elit turnuvasını kazanamayacağı anlamına gelir."

Hilal'in eski kalecisi sözlerine şöyle devam etti: "Yönetim inşa ediyor, Inzaghi ise yıkıyor. Bu durum geçen sezondan itibaren açıkça ortaya çıktı. Yönetim ona her şeyi sundu; onun yerinde başka herhangi bir teknik direktör olsaydı, hayal gibi sonuçlar elde ederdi."

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El-Dea, bazı oyuncuların İtalyan teknik direktörün yönetiminde beklenen seviyede performans gösterememesinin nedenlerine de değinerek şunları söyledi: "Bazı oyuncuların Inzaghi ile başarısız olmasının nedeni, net bir oyun anlayışının bulunmaması; bu da Benzema'nın ve bazı diğer isimlerin ayrılmasının sebebidir."

El-Dea'nın açıklamaları, Hilal'in bu sezon aldığı ilk mağlubiyetin ardından geldi. Bu yenilgi, takımın yenilgisiz serisine son verirken, takımın performansına ve Inzaghi'nin teknik kararlarına yönelik geniş çaplı eleştirilerin de kapısını araladı.

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