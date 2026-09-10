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Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Video: El Clasico yenilgisinin ardından Ronaldo, Nassr oyuncularını Abha maçı öncesi nasıl coşturdu?

C. Ronaldo
Al Khaleej - Al Nassr FC
Al Khaleej
Al Nassr FC
Premier Lig
Portekiz
Suudi Arabistan

Portekizli yıldız, attığı golle yetinmedi

Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, Suudi Roshn Ligi'nde Abha karşısında alınan galibiyette yalnızca teknik anlamda değil, psikolojik açıdan da büyük rol oynadı.

Nassr, dün Çarşamba günü Al Awwal Park Stadı'nda oynanan ve Roshn Ligi'nin altıncı haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Abha'yı 2-1 mağlup etti.

Ronaldo, Brezilyalı orta saha oyuncusu Angelo'nun kullandığı köşe vuruşundan gelen ortayı kafayla ağlara göndererek öne geçiren golün de sahibi oldu.

Ancak bu gol, Portekizli yıldızın başkent ekibinin galibiyete uzanmasına katkı sağladığı tek şey değildi; maçın başlamasından hemen önce soyunma odasında oyunculara moral veren bir mesaj iletti.

Ronaldo mesajında şunları söyledi: "Size bir şey söylememe izin verin, son maç bitti ve artık geçmişte kaldı."

Premier Lig
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Al Khaleej
ALK
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

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Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini hemen al!

"Don", Nassr'ın geçen Cumartesi günü Cidde'deki Al Inma Stadı'nda Roshn Ligi'nin beşinci haftasında Ittihad karşısında yaşadığı 2-1'lik yenilgiye işaret ediyor.

Şöyle devam etti: "Bugün, ilk yirmi dakikada tüm gücümüzle sahaya çıkmalıyız, onlara bugün kazanmanın imkânsız olduğunu düşündürtün, ilk yirmi dakika belirleyici olacak arkadaşlar, bugün büyük bir güçle başlayalım, hadi bakalım."

Bu galibiyetin ardından Nassr'ın puanı 15'e yükseldi ve takım, Suudi Ligi puan tablosunda averajla liderdeki Hilal'in gerisinde, üçüncü sıradaki Kadisiye'nin önünde ikinci sırada yer aldı.

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