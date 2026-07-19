Video: Efsane ağlıyor… Messi, acı dolu veda anında kameraların önünde gözyaşlarına boğuluyor

Dünya futbolunda bütün bir dönemin sonunu özetleyen dokunaklı bir sahnede, Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin’in İspanya’ya yenilmesinin ardından düzenlenen madalya töreninde gözyaşlarına boğuldu ve ikinci şampiyonluk hayalini gerçekleştiremeden milli takıma acı bir veda etti.

İspanya’nın hakimiyetinde geçen maç boyunca gözden uzak kalan Arjantin milli takım kaptanı, ikincilik madalyasını alırken ve 4 yıldan az bir süre önce Katar 2022’de kaldırdığı kupanın yanından geçerken hayal kırıklığını gizleyemedi.

Dünyanın dört bir yanından kameraların objektiflerine yansıyan Messi’nin gözyaşları, turnuvanın son şampiyonu olan takımın acı sonunun ve başarılarla dolu bir kariyerin ardından “Albirroja” forması giyen 10 numaralı Arjantinli efsanenin vedasının sembolü oldu.

Resmi protokolün aksine, Messi’nin derin üzüntüsü ödül töreninin en dikkat çeken görüntüsü olmaya devam etti; bu durum, “MetLife Stadyumu”nda kutlama yapan İspanya “La Roja” milli takımının coşkusuyla keskin bir tezat oluşturdu. 39 yaşındaki oyuncu, ruhsal olarak yıkılmış görünüyordu.

Arjantin’i Katar’daki 2022 Dünya Kupası ve 2024 Copa América şampiyonluklarına taşıyan Messi, final maçında alışılageldiği performansını sergileyemedi; İspanyol savunması, maç boyunca onu etkisiz hale getirmeyi başardı.