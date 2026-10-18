Barcelona oyuncusu Fermin Lopez, Real Betis karşısında alınan 5-2'lik büyük galibiyetin ardından yaptığı insani hareketle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Barcelona, cumartesi günü La Cartuja Stadı'nda oynanan müsabakada İspanya La Liga'da üst üste dokuzuncu galibiyetini elde etti. Maçın en öne çıkan yıldızı Lamine Yamal olurken, Fermin Lopez de dikkat çeken performansını sürdürerek Katalan ekibinin kazandığı zaferde etkili isimlerden biri oldu.





Büyükannesinin isteği durumu belirledi

Maç, Fermin açısından özel bir anlam taşıyordu. Huelva bölgesinde yaşayan ailesinin çok sayıda ferdi, tribünlerden kendisine destek vermek için Sevilla'ya gitmişti; bu, oyuncu Endülüs'te maç yaptığında ailenin alışkanlık edindiği bir durum.

DAZN kameraları, oyuncunun ailesini La Cartuja Stadı tribünlerinde görüntüledi. Fermin, maçın sonunda maç boyunca verdikleri destek için onlara teşekkür etmek üzere yanlarına gitti. Onlarla konuşurken büyükannesi, elinde formasını istediği bir pankart tutan küçük bir kıza dikkatini çekti ve kendisine şöyle dedi: "Oğlum, şu küçük kıza bak, Huelva'dan geliyor. Ona bir forma ver."

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Fermin, büyükannesinin isteğini yerine getirmekte tereddüt etmedi ve formasını küçük kıza vererek onu çok mutlu eden bir harekette bulundu.

Küçük kız da formayı almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Fermin Lopez'in şu anda en sevdiği oyuncu olduğunu açıkladı.

İspanyol orta saha oyuncusu, sağ ayak tarağında yaşadığı ve kendisini 2026 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'nı temsil etme fırsatından mahrum bırakan sakatlığın yaşandığı zorlu bir yazı geride bıraktıktan sonra iyi bir dönem geçiriyor.

Fermin, bu sezon İspanya La Liga'da 6'sında ilk 11'de yer aldığı 8 maç oynadı; 4 gol atıp 3 asist yaparak teknik direktör Hansi Flick'in kadrosundaki önemini teyit etmeyi sürdürdü.