Muhammed Salah, Türkiye Ligi'nin üçüncü haftasında bu akşam Amed Sportif ile oynanan karşılaşmada takımının ilk golünü kaydederek Trabzonspor formasıyla parlamaya devam etti.

Mısırlı yıldız, 11. dakikada ilk golü atarak takımına erken üstünlük sağladı ve yaz transfer döneminde Türk kulübüne katılmasından bu yana hücumdaki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Salah'ın golü ani bir çıkışın ürünü oldu; neredeyse sahanın ortasından rakip kalecinin karşısına çıktı ve topu ağlara gönderdi.









Salah, geçen hafta Trabzonspor'u Başakşehir karşısında 2-1'lik galibiyete taşıyıp takımının iki golünü de kaydederek Türkiye Ligi'ndeki dikkat çeken başlangıcını pekiştirmişti.









Böylece Mısır Milli Takımı'nın kaptanı, Trabzonspor ile ligdeki ilk maçlarında gol sayısını üçe çıkardı. Açılış haftasında Kasımpaşa ile berabere kalınan maçta sonradan oyuna girmiş, ardından Başakşehir karşısındaki ilk asli oyuncu olarak çıktığı maçta parlamıştı.

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