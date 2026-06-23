Video: Durmak bilmeyen bir fırtına... Haaland, Dünya Kupası efsanelerinin izinden gidiyor

Norveç Milli Takımı’nın forveti Erling Haaland, grup aşamasının ikinci turunda Salı günü sabahın erken saatlerinde Senegal’in kalesini havalandırarak 2026 Dünya Kupası’nın bu yılki turnuvasında parlamaya devam etti.

İkinci yarının 48. dakikasında Haaland, aldığı sihirli pası büyük bir ustalıkla Edward Mendy’nin kalesine göndererek, milli takımı adına ilk ve ikinci gollerini attı.









Bununla yetinmeyen Haaland, 58. dakikada Senegal savunmasının derinliklerindeki bir hatayı değerlendirerek ikinci golünü ve takımının üçüncü golünü attı ve bu yılki Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 4'e çıkardı.









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Futbol istatistik ağı “Opta”ya göre, Haaland, Dünya Kupası tarihinde ilk iki maçında birden fazla gol atan altıncı oyuncu oldu.

Ağ, Haaland'ın 1930 turnuvasındaki Arjantinli Guillermo Stabile, 1954'teki Macar Sandor, 1958'deki Fransız Just Fontaine, 1974'teki Polonyalı Grzegorz Lato ve 2018 turnuvasındaki İngiliz Harry Kane'in izinden gittiğini belirtti.

Haaland, 4 golle Norveç’in Dünya Kupası tarihindeki en skorer oyuncusu olarak tek başına zirveye çıktı ve 1994 ile 1998 turnuvalarında birer gol atmış olan Kjetil Rikdal ile paylaştığı rekoru kırdı.

Bu iki golle Haaland, mevcut turnuvanın golcü sıralamasında 4 gole ulaşarak Fransız Kylian Mbappé ile eşitlendi ve Arjantinli Lionel Messi’nin bir gol gerisinde (5) ikinci sıraya yerleşti.



