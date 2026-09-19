Barcelona, İspanya Ligi'nin yedinci hafta karşılaşmaları kapsamında Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Sevilla'yı 3-1 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti. Katalan ekibi bu sonuçla La Liga puan tablosundaki liderliğini sürdürürken mağlubiyetsiz serisini de korudu.

Barcelona, ilk altı maçından tam puanla çıkmasının ardından karşılaşmaya yüksek moralle girdi; ancak ilk yarıda net bir agresiflik sergileyen ve Hansi Flick'in oyuncularına baskı uygulayarak onları alışılmış oyunlarını dayatmaktan alıkoymayı başaran Sevilla karşısında zorlu bir sınav verdi.

Ev sahibi ekip 18. dakikada Youssouf Fofana ile öne geçti; Sevilla, topu ileri bir bölgede kazanmasını değerlendirdi. Ancak Endülüs ekibinin üstünlüğü uzun sürmedi; Raphinha, yalnızca 3 dakika sonra Andreas Christensen'in muhteşem pasından yararlanarak beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda tablo tamamen değişti; Barcelona daha baskılı ve etkili döndü. Raphinha, Lamine Yamal'ın nitelikli pasıyla hazırladığı golü 51. dakikada ağlara göndererek takımına maçta ilk kez öne geçme fırsatı verdi.

Raphinha çıkışını 69. dakikada da sürdürdü; Yamal, Barcelona kaptanı için bir kez daha gol pası vermesinin ardından Raphinha, topu ustalıkla Sevilla kalecisinin üzerinden ağlara yolladı. Böylece hat-trick yaparak takımının üç gole karşı bir golle galibiyetini kesinleştirdi.

Raphinha, hesabını 12 gole çıkararak İspanya Ligi gol krallığının zirvesine yerleşirken, Lamine Yamal turnuvada 4 asiste ulaştı. İkili, bu sezon Barcelona ile dikkat çekici rakamlar sunmayı sürdürüyor.

İkinci yarı boyunca Barcelona, Sevilla'nın baskısının azalmasından da yararlanarak hâkimiyetini daha da artırdı ve topla oynama oranını %77'ye çıkardı. Ev sahibi ekip yalnızca iki isabetli şut çekebildi. Katalan ekibi maçı böylece kazanarak milli araya liderliğiyle girdi.