Nottingham Forest forveti İngiliz Liam Delap, eski kulübü Manchester United'ın ezeli rakibi Manchester City'nin kalıntıları üzerinde Suudi Al Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'yu onurlandırmaya özen gösterdi.

Nottingham Forest, bugün cumartesi akşamı City Ground Stadı'nda İngiltere Premier Lig'in onuncu haftasında konuk ettiği Manchester City'yi 3-1 mağlup etti.

Maçta Delap büyük bir performans sergiledi ve ikinci ile üçüncü golleri kaydetti. Sonuncusu nefes kesiciydi; topu kendi ceza sahasının önünden kaptıktan sonra hızla ilerledi ve City'nin kalesi önünde topa ulaşarak ağları havalandırdı.

Ancak daha da nefes kesici olan, golün kendisi değil, İngiliz forvetin golü attıktan sonra yaptığıydı. Delap, köşe direğine doğru koştu ve Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun o meşhur gol sevincini sergiledi.

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Delap'ın Ronaldo tarzı gol sevinci, Portekizli yıldızın milli takım düzeyinde futbolu bıraktığını açıklamasından yalnızca iki gün sonra geldi; bu da İngiliz forvetin onu kendi tarzında onurlandırmak istediğine işaret ediyor.

Hiç şüphesiz bu onurlandırma, Ronaldo'nun dünya futbolunun zirvesine çıkışını başlattığı kulüp olan Manchester United'ın ezeli rakibi Manchester City'nin kalesine atılan bir golle gelince daha da anlamlı oldu.

Bu durum Delap için şaşırtıcı değildi, çünkü 2020 yılında verdiği bir röportajda, futbol sahalarındaki rol modelinin Cristiano Ronaldo olduğunu itiraf etmiş, hatta onu dünyanın en iyi oyuncusu olarak nitelendirmişti.

Hatırlatmak gerekir ki Delap, bu sezon yaklaşık iki ay önce Aston Villa'nın filelerine attığı tek bir gol kaydetmişti; Manchester City'nin kalesindeki tarihi ikili golünden önce. Bu kulüp, futbol kariyerine başladığı yerdi.