Barcelona, gelecek ağustos ayında başlayacak yeni sezona hazırlık kapsamında bugün perşembe günü Joan Gamper Spor Kompleksi'nde yaptığı antrenmanda sürpriz bir konuk ağırladı.

Barcelona oyuncusu ve İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan Eric Garcia, tatiline çıkmadan önce takım arkadaşlarını selamlamak için Barcelona tesislerine geldi.

Arjantin'e karşı oynanan final maçının son dakikalarında Dünya Kupası'nda ilk kez sahaya çıkan Katalan stoper, 2026 Dünya Kupası'nı kazanan sekiz Barcelona oyuncusundan biri konumunda.

Garcia, Barcelona antrenmanında tebrikler ve kucaklaşmalarla karşılandı; Alman teknik direktör Hansi Flick de kendisini kutladı. Aynı şekilde Gerard Martin, Marc Casado, Hector Fort ve Ronny Bardaji gibi birçok takım oyuncusu, Sant Joan Despi sahasındaki dostane bir atmosferde onu tebrik etti.

Garcia'nın varlığı, çok sayıda milli oyuncunun yokluğu nedeniyle Alman teknik direktörün yeniden Barcelona Atletic ile gençlik takımından (Juvenil A) bir grup oyuncuya başvurduğu antrenman seansının en dikkat çeken yönü oldu.







