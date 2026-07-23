İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, sadece 4 gün önce La Roja ile dünya şampiyonluğunu kazanmasının ardından bugün perşembe günü Dünya Kupası'nı "As" gazetesinin merkezine getirdi.

De la Fuente, geçtiğimiz pazar akşamı iki uzatma devresine kadar uzanan maçta Arjantin'i (1-0) yenerek İspanya Milli Takımı'nı tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdı.

İspanyol teknik direktör, dünya kupası zaferinin ardından bir medya kuruluşuna yaptığı ilk ziyaret için "As" gazetesini seçti ve kupayla birlikte merkeze girdikten sonra gülerek şunları söyledi: "Bazı meslektaşlarım benden bir sonraki kupayı istedi. Zor bir işti ama çok çalışma ve tutkuyla zor zamanlar zor olmaktan çıkıyor."

De la Fuente'nin gelişi, gazetenin merkezindeki haber odasını bir kutlama alanına çevirdi. Kupa herkesin dikkatini çekerken, onu getiren kişi de aynı ilgiyi topladı; alkışlar, tebrikler ve fotoğraf çekimleri arasında İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü, kusursuz bir işin başarısından duyulan memnuniyet ve İspanyol futboluna kazandırılan büyük başarının gururuyla dolu samimi bir atmosferde "As" gazetesi ekibiyle birkaç dakika geçirdi.

De la Fuente sözlerine şöyle devam etti: "Kötü niyetli eleştirilerle karşılaştığımda adil olmaya çalışıyorum; çünkü hayat size ilerleyen zamanlarda fırsatlar sunuyor ve bu yüzden Ferran (Torres) için çok mutluyum. Onun hikâyesi bana Morata'nın hikâyesini hatırlatıyor. Haksızlık karşısında 'İşte buradayım' dedi."

Ve ekledi: "Ortam harikaydı, insanlar iyi olduğunda böyle olur. Ferran galibiyet golünü attığında büyük bir mutluluk duydum; kupayı kaldırdığımda ise memnuniyet ve gurur hissettim. Ülkem için mutluyum."

Şöyle açıkladı: "Final maçını tekrar izlemek zorunda kalmadım ama hâkim olan hisse göre bizler çok daha üstündük. Dört yıl önce, önceki ziyaretimde bu aşamaya geleceğimizi beklemiyordum ama bu yol adım adım kat ediliyor. Elimizdekilerle kazanmak için savaşacaktık."

Arjantinli oyuncuların hırsına dair sorulduğunda ise şunları söyledi: "Penaltı atışlarına ulaşmaya çalışmalarının nedenini, özellikle kırmızı karttan sonra, gayet iyi anlıyorum. Kendi oyunumuzu oynamamız gerektiği konusunda netdik. Oyunculara verdiğim mesaj buydu. Kendi oyunumuzu oynayalım, çünkü onlar kendi oyun tarzlarında bizden daha iyiler ve kolayca kazanmalarına izin veremeyiz."







