Video: "Dünya Kupası tribünlerinde bir tuzak"... Infantino, Katar maçında siyasi bir tuzağın kurbanı oldu

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası kapsamında Kanada ile Katar arasında oynanan maçta, seyircilerden birinin kurduğu tuzağa düştü.

"Foot Mercato" sitesinin haberine göre, Gianni Infantino'nun 2026 Dünya Kupası'nda Kanada'nın Katar'ı 6-0'lık ezici bir skorla mağlup ettiği maçı izlediği Vancouver'da, kendini beklenmedik bir olayın ortasında buldu.

FIFA Başkanı ve Kanada Başbakanı Mark Carney, tribünlerdeki bir taraftarın kaldırdığı Rus bayrağını imzaladı. Rus milli takım taraftarları derneği "Nolivka" üyesi Anton Shapovalov'a göre, bayrak imza seansından önce kimliğini gizleyecek şekilde sunuldu; bu nedenle Infantino bunun bir Rus bayrağı olduğunu bilmiyordu.

Olay, özellikle Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından 2022 yılından bu yana FIFA ve UEFA turnuvalarına katılımdan men edilmiş olması nedeniyle geniş yankı uyandırdı.

Hatırlanacağı üzere, Gianni Infantino son aylarda Rus milli takımlarının uluslararası sahneye kademeli bir dönüşüne destek verdiğini ifade etmişti.

UFA Başkanı Şubat ayında yaptığı açıklamada, bu men kararının öncelikle “daha fazla hayal kırıklığı ve nefret” yarattığını belirtmişti; bu tutum, spor camiasında hâlâ geniş çapta tartışmalara yol açmaktadır.







