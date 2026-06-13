Video: Dünya Kupası tarihindeki üçüncü... Katarlı yıldızın olağanüstü golü

Katarlı yıldız Boualem Khoukhi, geçen Perşembe günü ABD, Meksika ve Kanada'da başlayan 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında, Katar milli takımını İsviçre karşısında yenilgiden kurtararak Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.

Katar, 17. dakikada Breel Embolo'nun penaltıdan attığı -geçerliliği tartışmalı- golle geriye düşmüş, ancak 94. dakikada Khoukhi'nin attığı golle beraberliği yakalamıştı.

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Khochi'nin golü her açıdan tarihi bir gol oldu, zira bu gol, 2022 Dünya Kupası'nda Senegali karşısında Mohamed Muntari'nin attığı ilk golün ardından Katar'ın Dünya Kupası tarihindeki ikinci golü oldu.

Ayrıca bu gol, dört yıl önce kendi evinde Hollanda, Senegal ve Ekvador'a karşı üç mağlubiyetle sona eren ilk Dünya Kupası katılımının ardından Katar'a tarihinin ilk puanını kazandırdı.

En dikkat çekici rakam ise, X platformu üzerinden yayınlanan Mister Sheep'in istatistiklerinde yer aldı. Sheep, "Boualem Khoukhi'nin 93:58'de Katar için attığı gol, Dünya Kupası maçlarında (uzatmalar hariç) normal sürenin bitiminden sonra atılan ve ülkesinin yenilgisini önleyen üçüncü gol" olduğunu belirtti.

Khouki'nin şu isimlerin önünde yer aldığını da vurguladı: "2014 Dünya Kupası'nda ABD ile 2-2 berabere kaldıkları maçta 94 dakika 34 saniyede gol atan Portekizli Silvestre Varela ve 1998 Dünya Kupası'nda Hollanda'ya karşı (2-2) 94 dakika 3 saniyede gol atan Meksikalı Luis Hernández'i geride bıraktığını" vurguladı.

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