Video: Dünya Kupası şakası başını belaya soktu... Henry, Nijerya halkından özür diledi

Arsenal ve Fransa milli takımının efsanesi Thierry Henry, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçının ardından bir influencer'a yaptığı yorum nedeniyle büyük bir tartışmanın ortasında kaldı.

Tartışma, turnuvanın açılış maçında ünlü içerik üreticisi Amerikalı I-Shu Speed'in İsveçli efsane Zlatan Ibrahimovic ile bir araya gelip, onun spor kıyafetinin uyumsuzluğunu eleştirmesiyle başladı.

Yaygın olarak paylaşılan bir videoda, ikilinin, ABD milli takım forması ile Nijerya milli takım şortunu bir araya getiren Speed'in kıyafetine verdikleri tepkiler görüldü.

Ibrahimovic bu kombinasyonu fark edince, "Amerika forması giyip Nijerya şortu giyiyorsun" diye yorumladı.

Henry ise, "Nijerya'yı severim, ama bugün sadece Amerika ile ilgili" diye ekledi. Speed, bu konuda neyi yanlış bulduklarını sorduğunda, Henry, uyumsuz milli takım formaları giymenin sporda genellikle kötü bir alamet olarak kabul edildiğini açıkladı.

Henry, "Bu harika. Nijerya harika. Ama bu uğursuzluk getirir. Tam bir forma giymelisin. Sorun değil; Nijerya'yı seviyorum, ama Amerika'nın tam forması giymelisin" dedi.

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Yanlış anlama... ve acil açıklama

Henry'nin, Speed'in yaptığı şeyin Nijerya şortu nedeniyle "kötü bir alamet" olduğunu söylemesi, birçok kişinin onu yanlış anlamasına ve Nijerya'ya hakaret etmekle suçlamasına neden oldu.

Henry, Instagram'daki resmi hesabından açıklamalarını netleştirmek ve Nijerya'ya ve Arsenal'in Nijerya'daki geniş taraftar kitlesine hayran olduğunu vurgulamak için bir açıklama yaptı.

Henry, Cumartesi günü bir hikayede şunları söyledi: "Bir şeyi açıklığa kavuşturmam gerekiyor çünkü insanların ne zaman belirli şeyler söylediğinizi veya ne zaman şaka yaptığınızı anladığını sanmıyorum. Dün, Ayew'in üzerinde Nijeryalı bir şort ve Amerikan bir tişört vardı, ben de ona kıyafetin uyumsuzluğunun uğursuzluk getirdiğini söyledim. Şort Fransa, İtalya veya İspanya'dan olsaydı bile aynı şeyi söylerdim."

Ve şunları vurguladı: "Sadece şaka yapıyordum, bunun uğursuzluk getireceğini söylüyordum; Nijerya uğursuz değil, ama kıyafetin farklı olması uğursuzluk getirir. Hatta Nijerya'yı sevdiğimi bile söyledim, bu doğru. Nijerya'ya ve halkına büyük saygı duyuyorum."

"Orada çok sayıda Arsenal taraftarı var. Nijerya kesinlikle uğursuz değil. Sadece farklı forma, başka herhangi bir şortla birlikte uğursuzluk getirir demiştim."