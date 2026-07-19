Video: Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından... Vinícius, hayranlarını tuhaf bir görünümle şaşırttı

Brezilyalı yıldız Vinícius Júnior, Real Madrid oyuncusu, Brezilya milli takımının Dünya Kupası'nda Norveç'e yenilerek 16 turunda erken elenmesinin ardından İtalya'da geçirdiği tatil sırasında yeni ve sürpriz bir görünümle ortaya çıktı.

Ünlü kuaför "Scarfad", sosyal medya hesapları üzerinden Vinícius'un Milano'daki salonuna yaptığı ziyaretten fotoğraflar paylaştı. Bu fotoğraflar, Brezilyalı yıldızın takipçilerini şaşırtan dikkat çekici bir görünümü ortaya çıkardı.

Dikkatleri çeken saç kesimi değil, 26 yaşındaki oyuncunun tatili sırasında uzattığı gür sakalıydı; bu, taraftarların sahada alışık olduğu görünümünden bariz bir değişiklikti.

Vinícius, Dünya Kupası'ndan Brezilya milli takımının en öne çıkan yıldızlarından biri olarak ayrılmıştı; ancak performansı, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin takımını Norveç'e karşı 1-2'lik sürpriz mağlubiyetten kurtarmaya yetmemişti. Bu erken elenme, Seleção'nun altıncı şampiyonluk hayallerini sona erdirmişti.

Real Madrid, Dünya Kupası'na katıldıktan sonra fiziksel ve zihinsel olarak toparlanması için Vinícius'a bir dinlenme süresi vermişti. Şimdi ise yıldız oyuncu, sezonun yeniden başlaması öncesinde Real Madrid ile antrenmanlara dönmeye hazırlanıyor.