Video: Dünya Kupası'ndaki en tuhaf hakem kararları... Arjantin'in lehine yeni bir tartışma!

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İsviçre arasında oynanan maçta, turnuva tarihinin en tuhaf hakemlik olaylarından biri yaşandı. Portekizli hakem João Pinheiro, VAR incelemesinin ardından kimlik tespitinde yapılan bir hata nedeniyle Arjantinli Leandro Paredes’e gösterdiği sarı kartı geri aldı, ve kartı İsviçreli forvet Breel Embolo’ya geri verdi. Sonuç olarak Embolo, 72. dakikada, skor 1-1 berabereyken, simülasyon yaptığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan atıldı.

Empoulou, uluslararası kuralların izin verdiği en tuhaf olaylardan birinde oyundan atıldıktan sonra, ona teselli eden takım arkadaşlarının çevresinde, ağlayarak Kansas City'deki stadyumu terk etti. Bu durum, İsviçre milli takımını en kötü anda 10 kişiyle oynamaya zorladı; en önemli forvetlerinden biri sahadan uzak kalmıştı.

Sahibi Değişen Kart

Tartışmalı olay 69. dakikada, hakem Benheiro’nun Paredes’e Embolo’ya faul yaptığı gerekçesiyle sarı kart göstermesiyle başladı, ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) odası, Arjantinli oyuncuya kart gösterilmemesi gerektiği konusunda acil bir uyarı verdi ve bu da hakemin olayı incelemek için ekrana başvurmasına neden oldu.

Tekrar görüntülerini inceledikten sonra, Benheiro, Paredes’e verilen uyarıyı iptal etme yönünde kesin bir karar verdi. Empolo’nun düşme numarası yaptığını ve faulü abarttığını belirleyen hakem, 44. dakikada yine Paredes’e yaptığı sert müdahale nedeniyle daha önce aldığı sarı kartın ardından Empolo’ya ikinci bir sarı kart gösterdi ve bu da otomatik olarak kırmızı kartla oyundan atılmasına neden oldu.

Video Yardımcı Hakem (VAR) neden müdahale etti?

Bu prosedür, ihraç kararının nedenini açıklayan önemli bir kural içerir; zira Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi yalnızca 4 belirli durumda müdahale edebilir: gol veya golün geçersiz sayılması, penaltı, doğrudan kırmızı kart ve cezalandırılan oyuncunun kimliğinin yanlış belirlenmesi.

İkinci sarı kartlar genellikle video yardım teknolojisi incelemesine tabi tutulmaz ve bu teknoloji, ikinci bir sarı kart alınması durumunda oyundan atılma önerisinde bulunamaz; ancak bu olayda açılan kapı “kimlik belirleme hatası” kapısıydı; çünkü kart yanlış oyuncuya gösterilmişti, ve bu durum, hakemin kartı düzeltip doğru oyuncuya yeniden göstermesine olanak tanır.

Kart birikimi maçı sona erdirdi

Empolo’ya simülasyon nedeniyle sarı kartın yeniden değerlendirilmesi sonucunda, sarı kartların birikmesi nedeniyle otomatik olarak kırmızı kart çıkarıldı. Video Yardımcı Hakem (VAR), İsviçreli oyuncuyu doğrudan oyundan atmadı, sadece cezanın uygulanması gereken oyuncuyu düzeltti ve gerisini kurallar devraldı.

Kısacası, Benheiro Paredes’e ilk etapta sarı kart gösterilmemiş olsaydı, video yardımcı hakem sistemi müdahale edemezdi; ancak ona yanlış kart gösterilmesi, Impolo’nun maçını sona erdiren ve Mac Allister ile Ndoye’nin golleriyle biten maçın gidişatını belirleyici şekilde etkileyen kararın gözden geçirilmesinin önünü açtı.

Bu tuhaf olay, video yardım teknolojisi protokollerinin ne kadar net olduğu ve kritik anlarda nasıl uygulandığı konusunda soru işaretleri uyandırıyor; özellikle de Impolo’nun oyundan atılması, skorun berabere olduğu kritik bir anda gerçekleştiği için, bu durum maçın sonucuna ve İsviçre milli takımının turnuvadaki kaderine büyük bir etki yapabilir.