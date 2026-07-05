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Video: Dünya Kupası'nda tüm dünyayı hayran bıraktı... Yeşil Burun Adaları taraftarları takımlarına "kahramanlar gibi bir karşılama" yaptı

Arjantin - Yeşil Burun Adaları
Arjantin
Yeşil Burun Adaları
Dünya Kupası
Arjantin
Cabo Verde
ABD

Dünya Kupası'nda oynanan maçlar

2026 Dünya Kupası’na katıldıktan sonra Amerika’dan dönen Kap Verde milli takımı heyeti, coşkulu bir karşılama ile karşılandı.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı, Dünya Şampiyonu Arjantin ile oynadığı heyecan verici maçta, uzatmaların ardından 3-2 mağlup olarak turnuvadan başı dik ayrıldı. Maç, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın turnuvanın en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirmeye çok yaklaşmasıyla sona erdi.

Binlerce taraftar, Dünya Kupası’ndaki tarihi ilk katılımlarının ardından Yeşil Burun Adaları milli takımını karşılamak için havalimanında toplandı.

Oyuncular, sanki şampiyonluk kupasıyla dönüyormuş gibi onları karşılayan taraftarların arasında açık bir otobüste göründü.

Dünya Kupası
Arjantin crest
Arjantin
ARG
Mısır crest
Mısır
EGY

32'li turda elenmiş olsalar da takım dünyanın kalbini kazandı ve oyuncular gerçek kahramanlar olarak vatanlarına dönüyorlar.

Yeşil Başlar Milli Takımı, Dünya Kupası’nda kahramanca bir performans sergiledi; İspanya ve Suudi Arabistan ile golsüz berabere kaldı, ardından Uruguay’a karşı 2-2’lik bir sonuç elde etti ve son olarak Arjantin’e zorlu bir maçın ardından yenildi.



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