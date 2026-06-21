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Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Video: Dünya Kupası'nda tarihi bir an... Yeşil Burun Adaları, Uruguay'ı unutulmaz bir golle şaşkına çevirdi

Uruguay - Yeşil Burun Adaları
Uruguay
Yeşil Burun Adaları
Dünya Kupası
K. Lenini
Uruguay
Cabo Verde
ABD

Afrika milli takımı ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor

Yeşil Burun Adaları milli takımı, bugün 8. grubun ikinci turunda Uruguay ile oynadığı maçta rakibinin kalesini buldu ve Dünya Kupası finallerinde ilk golünü kaydetti.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası Finalleri'ne katılan Yeşil Burun Adaları Milli Takımı, ilk turda İspanya ile golsüz berabere kalırken, Uruguay ise Suudi Arabistan ile 1-1 berabere kalmıştı.

Yeşil Burun Adaları ile Uruguay arasındaki maçın 21. dakikasında, Afrika kıtasından gelen takım için tarihi bir an yaşandı; Kevin Linene, takımının Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü attı.

Bu grupta ayrıca İspanya ve Suudi Arabistan milli takımları da yer alıyordu ve bu iki takım arasındaki maç, İspanya’nın 4-0’lık galibiyetiyle sona erdi.


Dünya Kupası
Uruguay crest
Uruguay
URU
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İspanya
ESP
Dünya Kupası
Yeşil Burun Adaları crest
Yeşil Burun Adaları
CPV
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Suudi Arabistan
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