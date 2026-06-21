Yeşil Burun Adaları milli takımı, bugün 8. grubun ikinci turunda Uruguay ile oynadığı maçta rakibinin kalesini buldu ve Dünya Kupası finallerinde ilk golünü kaydetti.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası Finalleri'ne katılan Yeşil Burun Adaları Milli Takımı, ilk turda İspanya ile golsüz berabere kalırken, Uruguay ise Suudi Arabistan ile 1-1 berabere kalmıştı.

Yeşil Burun Adaları ile Uruguay arasındaki maçın 21. dakikasında, Afrika kıtasından gelen takım için tarihi bir an yaşandı; Kevin Linene, takımının Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü attı.

Bu grupta ayrıca İspanya ve Suudi Arabistan milli takımları da yer alıyordu ve bu iki takım arasındaki maç, İspanya’nın 4-0’lık galibiyetiyle sona erdi.











