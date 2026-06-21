Yeşil Burun Adaları milli takımı, bugün 8. grubun ikinci turunda Uruguay ile oynadığı maçta rakibinin kalesini havalandırarak Dünya Kupası finallerinde ilk golünü kaydetti.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası Finalleri'ne katılan Yeşil Burun Adaları Milli Takımı, ilk turda İspanya ile golsüz berabere kalırken, aynı turda Uruguay ile Suudi Arabistan da 1-1 berabere kalmıştı.

Yeşil-Beyazlılar ile Uruguay arasındaki maçın 21. dakikasında, Afrika kıtasından gelen takım için tarihi bir an yaşandı; Kevin Lineni, takımının Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü attı.

Bu grupta ayrıca İspanya ve Suudi Arabistan milli takımları da yer alıyordu ve bu iki takım arasındaki maç, İspanya’nın 4-0’lık galibiyetiyle sona erdi.









"Opta" ağı ise, Yeşil Burun Adaları milli takımının, en azından 1966 yılından bu yana Dünya Kupası'nda ilk golünü doğrudan serbest vuruştan atan ilk takım olduğunu belirtti. Bu vuruş, takımın turnuvadaki sadece ikinci kaleye isabet eden şutuydu.







