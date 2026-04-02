Video: "Dünya Kupası'nda parlayacak"... Paris Saint-Germain'in eski teknik direktörü Renard'ı savunuyor

Paris Saint-Germain'in eski teknik direktörü, Suudi Arabistan milli takımının teknik direktörü Fransız Hervé Renard'ı savundu ve onun 2026 Dünya Kupası'nda Amerika, Kanada ve Meksika'da olağanüstü bir performans sergileyeceğini vurguladı.

Renard, bu ay Mart ayında Mısır (0-4) ve Sırbistan (1-2) milli takımlarına karşı aldığı iki hazırlık maçı yenilgisinin ardından, Dünya Kupası finalleri başlamadan önce görevden alınması taleplerine varan şiddetli eleştirilere maruz kaldı.

Diğer Fransız teknik direktör, şu anda Neom'un ve daha önce Paris Saint-Germain'in teknik direktörlüğünü yapan Christophe Galtier, Renard'ı savundu ve dostluk maçlarındaki yenilgilerin bir ölçüt olmadığını vurgulayarak, Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergileyeceğine olan güvenini dile getirdi.

Suudi "Al-Sharq Al-Awsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarda Galtié, "Suudi milli takımının performansını değerlendirmek zor, ancak Renard'ın Dünya Kupası'na girmeden önce en iyilerini belirlemek için çok sayıda oyuncuyu kadroya dahil ettiğini düşünüyorum" dedi.

"Dünya Kupası başlamadan önceki hazırlık maçları çok da önemli değil, çünkü turnuva başladığı gün işler farklı olacak" diye ekledi.

"Suudi milli takımının aldığı iki yenilgiyi unutmak gerekiyor ve takımın Dünya Kupası'nda olağanüstü bir performans sergileyeceğinden eminim" diye konuştu.

Suudi Arabistan milli takımı, Dünya Kupası'nda İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile birlikte 8. grupta yer alıyor. Bu gruptan ilk iki takım doğrudan tur atlarken, 12 grubun üçüncüsü olan en iyi 8 takım da tur atlayacak.