Video: Dünya Kupası'nda dehşet ve dram... Kanada, Katar'ın kalesine tarihi bir 6-0 galibiyet yağdırdı

Kanada milli takımı, Katar milli takımını 6-0'lık skorla ezici bir galibiyetle mağlup ederek, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini elde etti. Maçta Katar takımından iki oyuncunun oyundan atılması ve dramatik olaylar yaşandı.

Bu galibiyetle Kanada Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası 2. Grubu'nda puanını 4'e yükselterek liderliğe otururken, Katar ise 1 puanda kalarak dördüncü ve son sırada yer aldı.

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16. dakikada Kanada, yıldızı Saïl Larin'in Katar kalecisi Mahmoud Abu Nada'dan seken topu takip ederek attığı golle öne geçti. 29. dakikada ise Juventus'un forveti Jonathan David, füze gibi bir şutla ikinci golü kaydetti.

Katar milli takımının sıkıntıları bununla da bitmedi; 33. dakikada, kaleci Abu Nada ile karşı karşıya kalmak üzere olan Sayl Larin’i engellediği için Hamam Al-Amin kırmızı kart gördü.

Hakem ilk başta penaltı kararı verdi, ancak daha sonra VAR'a başvurdu ve ceza sahası çizgisi yakınında doğrudan serbest vuruş kararı vererek Katarlı oyuncuyu oyundan attı.

İlk yarının bitimine az bir süre kala, Jonathan David, 45+3. dakikada Abu Nada’dan seken topu kale çizgisinde takip ederek ikinci golünü ve Kanada’nın üçüncü golünü attı.

Bir başka kırmızı kart ve tam bir çöküş

İkinci yarı, Katar milli takımı için acı bir başlangıç oldu. 54. dakikada, oyuncu Asim Madibo da bir Kanada oyuncusu olan Ismail Koné’ye yaptığı sert müdahale nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü. Koné, seyircilerin alkışları eşliğinde sedyeyle sahadan taşındı.

Koné’nin sakatlığı ciddi görünüyordu; bacağı kırılmış gibi duruyordu. Kanadalı oyuncular ise ellerini başlarına koyarak ilk başta Madbo ile kavga etmeye çalıştılar.

Ancak Katarlı oyuncu, Koné’nin sakatlığından çok etkilendiğini ifade etti; bu da Kanadalı oyuncuların, oyundan atılırken Madbou’ya sempati duymasına ve onu teselli etmesine neden oldu.

64. dakikada, sakatlanan İsmail Koné'nin yerine oyuna giren yedek oyuncu Nathan Saliba, doğrudan serbest vuruştan Kanadalıların dördüncü golünü attı.

75. dakikada ise Katarlı oyuncu Muhammed El-Manaei, topu uzaklaştırmaya çalışırken kendi kalesine gol atarak durumu daha da kötüleştirdi.

Jonathan David ise 90+2. dakikada Kanada’nın altıncı golünü ve kişisel hat-trick’ini tamamlayarak, maç ev sahibi takımın tarihi bir zaferiyle (6-0) sona erdi.



