Nassr ve taraftarları, Hilal'in en önemli efsanelerinden birinden Suudi Roshn Pro Lig'in bu sezonki şampiyonluk yarışındaki şanslarına dair iç açıcı olmayan bir mesaj aldı. Söz konusu efsane, "dünya kulübü"nün sezon sonunda puan durumundaki yeri hakkında dikkat çekici bir tahminde bulundu.

Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Nassr, zirve için verilen çetin mücadele içinde ön sıralardaki yerini korumaya çalışmayı sürdürüyor. Takım, 28 puanla ikinci sırada bulunuyor ve puan olarak lider Kadisiye ile eşit durumda; ancak averajla gerisinde kalıyor.

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Hilal ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın eski kalecisi Muhammed ed-Deaye, televizyona yaptığı açıklamalarda Nassr'a şampiyonluk için büyük şans tanımadı ve şunları söyledi: "Nassr'ın mevcut seviyesinin Roshn Lig şampiyonluğunu kazanmasına yetmeyeceğini düşünüyorum. Bana göre dördüncü sırada yer alacak."

Ed-Deaye'nin sözleri, yarışın gidişatına dair dikkat çekici bir tahmin taşıyor; zira ona göre Nassr, zirvedeki iki takım arasındaki mevcut konumunu koruyamayacak ve önümüzdeki haftalarda rekabetin kızışmasıyla dördüncü sıraya gerileyebilir.

Bu açıklamalar, Nassr'ın olumlu sonuçlarını sürdürmeye ve şampiyonluğunu savunmaya çalıştığı bir dönemde geldi. Taraftarları ise takımın sahada ne ölçüde yanıt verebileceğini ve Hilal efsanesinin tahminlerini yalnızca bir medya söylemine dönüştürebileceğini merakla bekliyor.