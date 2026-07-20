Video: Dünya Kupası gecesinde Rodri ile Otamendi arasındaki tartışmanın perde arkası

İspanya milli takımının 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladığı törenlerde, final maçının İspanyolların tek golle kazandığı sonuçlanmasının ardından Arjantinli savunma oyuncusu Nicolás Otamendi ile “La Roja”nın orta saha oyuncusu Rodri arasında hararetli bir sözlü tartışma yaşandı.

"DAZN" ağının yayınladığı videoya göre, Rodri maçın bitiş düdüğünün ardından Otamendi'ye teselli etmek için yöneldi, ancak Arjantinli savunma oyuncusu onu öfkeyle karşıladı ve maç öncesinde İspanya kampından yapılan açıklamalar nedeniyle ona sitem etti.

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Otamendi, Rodri’ye şöyle dedi: “Maçtan önce konuşmamalıydın, daha az konuş, dostum. Bütün hafta boyunca sen ve Laporte sızlanıp durdunuz.”

Rodri, Arjantinli stoperin sözlerine şöyle yanıt verdi: “Sana saygı duyuyorum...”, ancak Otamendi sözlerine devam ederek şöyle dedi: “Ben de sana saygı duyuyorum, ama maçtan önce konuşmamalısın, bunu biliyor musun?”

Rodri, “Ama ben ne dedim ki?” diye sorduğunda, Otamendi şöyle cevap verdi: “Peki ya Laporte? Bu hafta ne dediğini görmedin mi? Hakemlere sızlanıp duruyordunuz dostum.”

Geçtiğimiz günlerde Laporte, hakemleri Arjantin’e kayırmakla suçlayan açıklamalarda bulunurken, Rodri ise herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.