Boca Juniors oyuncusu Leandro Paredes, takımının Arjantin Ligi'nde Newell's Old Boys ile oynadığı maçta yeni bir olaya karıştı.

Paredes, Arjantin ile İspanya karşısında kaybettiği ve La Roja'nın ikinci kez şampiyon olduğu Dünya Kupası finalinin ardından geniş çaplı eleştirilere maruz kalmıştı.

Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes, bitiş düdüğünün hemen ardından İspanya Milli Takımı oyuncuları Eric Garcia ve Gavi'ye saldırarak, geniş çapta tepki çeken sportmenlik dışı bir davranış sergilemişti.

"MetLife Stadium"ın sahasında Paredes, ülkesinin İspanya karşısında uzatmalarda tek golle yaşadığı yenilgiyi hazmedemedi; maç bittikten sonra öfkeyle patladı ve utanç verici bir görüntü eşliğinde İspanyol oyunculara yumrukla saldırdı.

Bugün şafak vakti Boca Junior, Newell's Old Boys ile 2-2 sona eren bir maçta karşı karşıya geldi, ancak Paredes kendisine yönelik yeni bir öfke dalgası yaratmadan sahadan çıkmamakta ısrarcı oldu.

Rakibin ataklarının birinde Newell's oyuncusu Facundo Guch, Boca Juniors oyuncularından biriyle girdiği ikili mücadelenin ardından yere düştü ve ayağa kalkmaya çalıştığı sırada Paredes topu sertçe vücuduna vurarak onu yeniden yere düşürdü; bu, Arjantin Milli Takımı oyuncusuna yakışmayan, etik dışı bir davranıştı.

Bu davranış nedeniyle sahada büyük bir kriz patlak verdi ve Paredes sarı kart gördü, ancak sert tutumu yüzünden büyük eleştirilere maruz kaldı.







